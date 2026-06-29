În ajutor le-au venit mai multe echipaje SMURD și de la Ambulanță. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Corespondent PROTV: „Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18, în timp ce mai multe persoane participau la evenimentul Zilele Dunării. Turiștii tocmai coborâseră de pe o barcă și încercau să ajungă pe țărm și traversau o pasarelă metalică. Din fotografiile făcute de martori la fața locului, construcția s-a deformat sub greutatea oamenilor, care au căzut unii peste alții și s-au strivit de barele metalice. Potrivit polițiștilor din Călărași, 7 dintre turiști, cu vârste cuprinse între 2 și 33 de ani, s-au ales cu răni mai serioase și au fost transportați la spital. Potrivit SMURD Călărași, un copil de 4 ani s-a ales cu un traumatism abdominal, un altul de 16 ani avea răni la nivelul capului, iar un alt băiețel de 13 ani a suferit un traumatism la o mână.

Potrivit medicilor de la spitalele din Călărași, starea răniților nu ar fi gravă. Incidentul este cercetat de polițiștii de la Transporturi. Ei trebuie să lămurească din vina cui s-a stricat pasarela. Gara Fluvială Călărași a fost reabilitată cu aproape 6 milioane de euro din bani europeni și ar fi fost dată în folosință în urmă cu aproximativ o lună.”