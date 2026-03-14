Incidentul s-a produs pe Calea Griviței din Capitală, după ce șoferul scuterului ar fi tăiat calea unui autoturism. Acesta l-a lovit, iar șoferul speriat a ajuns pe sensul opus și a intrat într-un alt vehicul, care ulterior a lovit o a treia mașină.

Troleibuzul, care circula regulamentar, a fost avariat în lanțul de impact. În total, șase persoane au fost implicate.

Bărbatul de pe scuter și șoferul de 62 de ani au fost transportați la spital.

Polițiștii au recoltat probe biologice pentru a verifica consumul de alcool, iar la ceilalți patru conducători rezultatul etilotestului a fost 0.