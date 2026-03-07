Accidentul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem. I. Dobrescu, în Sectorul 1 al Capitalei, au confirmat surse judiciare citate de news.ro.

Accidentul, produs după ora 11:00, a avut loc între mașina în care se afla demnitarul și un alt autoturism. „Din accident a rezultat rănirea ușoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital", a precizat Brigada Rutieră.

Alexandru Nazare nu a fost rănit.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind „zero". Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Citește și
MAE pregătește zboruri charter pentru românii din Qatar și alte zone de conflict. Andrei Ţărnea: „Misiunile vor continua”
MAE pregătește zboruri charter pentru românii din Qatar și alte zone de conflict. Andrei Ţărnea: „Misiunile vor continua”