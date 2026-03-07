Accidentul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem. I. Dobrescu, în Sectorul 1 al Capitalei, au confirmat surse judiciare citate de news.ro.

Accidentul, produs după ora 11:00, a avut loc între mașina în care se afla demnitarul și un alt autoturism. „Din accident a rezultat rănirea ușoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital", a precizat Brigada Rutieră.

Alexandru Nazare nu a fost rănit.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind „zero". Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.