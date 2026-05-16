Drumul spectaculos unde o singură greșeală poate fi fatală. Are 64 de km și dedesubt e o prăpastie de sute de metri

Această porțiune de drum cu o lungime de 64 de kilometri, cunoscută oficial drept North Yungas Road, se află în versanții Munților Anzi, în Bolivia. Este un drum îngust, cu o singură bandă, fără parapete care să îi protejeze pe șoferi de marginea abruptă și de căderea de aproximativ 600 de metri în pădurea tropicală de dedesubt, scrie Express.

Când vremea se schimbă — lucru frecvent în această regiune — ceața, ploaia și cascadele care traversează carosabilul transformă suprafața într-un adevărat coșmar. Noroiul gros și pietrele căzute fac traseul deja minuscul și mai periculos. Pe acest traseu, regulile de circulație diferă față de restul țării. Deși în Bolivia se circulă în mod normal pe partea dreaptă a drumului, pe „Drumul Morții” se circulă pe partea stângă, o excepție impusă din motive de siguranță.

Autoritățile au luat această decizie pentru ca șoferii să poată avea o vizibilitate mai bună asupra roților și a distanței față de marginea drumului, într-un context în care șoseaua este extrem de îngustă și expusă unor condiții periculoase.