Drumul spectaculos unde o singură greșeală poate fi fatală. Are 64 de km și dedesubt e o prăpastie de sute de metri

Această porțiune de drum cu o lungime de 64 de kilometri, cunoscută oficial drept North Yungas Road, se află în versanții Munților Anzi, în Bolivia. Este un drum îngust, cu o singură bandă, fără parapete care să îi protejeze pe șoferi de marginea abruptă și de căderea de aproximativ 600 de metri în pădurea tropicală de dedesubt, scrie Express.
Când vremea se schimbă — lucru frecvent în această regiune — ceața, ploaia și cascadele care traversează carosabilul transformă suprafața într-un adevărat coșmar. Noroiul gros și pietrele căzute fac traseul deja minuscul și mai periculos. Pe acest traseu, regulile de circulație diferă față de restul țării. Deși în Bolivia se circulă în mod normal pe partea dreaptă a drumului, pe „Drumul Morții” se circulă pe partea stângă, o excepție impusă din motive de siguranță.
Autoritățile au luat această decizie pentru ca șoferii să poată avea o vizibilitate mai bună asupra roților și a distanței față de marginea drumului, într-un context în care șoseaua este extrem de îngustă și expusă unor condiții periculoase.
Un drum faimos
Deși este cunoscut drept „Drumul Morții”, numele său real este North Yungas Road, iar acesta leagă La Paz de Coroico.
Drumul a fost construit în anii 1930 de guvernul bolivian, cu scopul de a conecta capitala țării de zona pădurii amazoniene din nord. O mare parte din construcție a fost realizată de prizonieri paraguayeni în timpul Chaco War, iar unele porțiuni au o lățime de mai puțin de trei metri.
În anii 1990, atât de multe persoane și-au pierdut viața în accidente pe acest traseu încât drumul a devenit faimos la nivel mondial pentru periculozitatea sa.
Totuși, după construirea unei variante moderne și mai sigure în 2006, majoritatea vehiculelor aleg acum ruta alternativă.
În prezent, North Yungas Road este folosit în principal pentru turism, în special de bicicliști montani și amatori de adrenalină, însă continuă să fie considerat unul dintre cele mai înfricoșătoare drumuri de pe Pământ.
Un turist care l-a vizitat recent l-a descris drept „o experiență intensă”, spunând că peisajele sunt magnifice și că aventura pare extremă, dar unică. Un alt aventurier l-a numit „pură adrenalină”, spunând că traseul pe bicicletă este în mare parte la vale, are aproximativ 40 de kilometri și durează în jur de patru ore, oferind și numeroase locuri perfecte pentru fotografii.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
drumul mortii,
Bolivia,