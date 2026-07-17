„Pe autostrada A 2 Bucureşti - Constanţa, la kilometrul 67, în zona localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, scrie News.ro.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite. Una dintre ele nu a răspuns manevrelor de resuscitare, declarându-se decesul.

Nu au fost impuse restricţii de trafic, circulându-se pe ambele benzi, însă în zonă s-a format coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers Bucureşti - Constanţa.