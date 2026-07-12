Potrivit ISU, un tren de persoane a intrat în coliziune cu un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferată, scrie Agerpres.

La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„La sosirea echipajelor, a fost identificată o victimă în afara autovehiculului. Aceasta era inconştientă, fără funcţii vitale, iar personalul medical şi paramedical au început să aplice manevre de resuscitare. Din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de 47 de ani, nu a răspuns protocolului medical şi a fost declarată decedată", au precizat oficialii ISU.