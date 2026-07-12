S-a stat la rând pentru înghețată sau pizza turcească – așa cum au botezat străinii lipia cu carne tocată și sos de roșii. Cafeaua la nisip și baclavaua nu au lipsit din ofertă.

În parcul Expoziției, vizitatorii au fost ademeniți cu arome orientale, așa că pe alocuri s-au format cozi.

Bărbat: „Kunefe, și mi-a plăcut foarte mult. Am mers pentru înghețată și am ajuns să luăm altceva.”

Cuplu: „Baclavale și... nu știu cum se cheamă.”

Tânără: Kunefe!”

Reporter: Ați mai mâncat vreodată?”

Cuplu: „Nu, n-am mai mâncat niciodată. Suntem curioși.”

Femeie: „Este făcut din cataif, brânză de vaci, unt, se adaugă sirop de zahăr și fistic, se consumă cald. Este preferatul tuturor.”

Cel mai apreciat preparat a fost lahmacun, gătit la foc mare, apoi presărat cu legume și condimente.

„Avem un lahmacun turcesc original – este făcut din carne tocată cu boia, ardei, pătrunjel, ceapă, pastă de tomate. Pizza turcească, cum zic străinii” explică bucătarul.

Alții s-au înviorat cu o cafea turcească, preparată la nisip.

Femeie: „Foarte bună. Eu am mai băut – am băut și în Turcia când am fost. Îmi place foarte mult.”

Bărbat: „Sunt foarte curios. E foarte bună. E prima dată. E destul de tare.”

Evenimentul are un scop caritabil, spun organizatorii.

Mustafa Oz, organizator: „Cu banii strânși ajutăm aproximativ 12 familii din toată România.”

Oaspeții au avut parte și de momente artistice.