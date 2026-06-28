Evenimentul rutier a avut loc pe drumul comunal 10, între localităţile Gurghiu şi Comori din judeţul Mureş, unde şoferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina s-a oprit într-un copac.

La locul solicitării au fost trimise o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanţă de la Serviciul de Amulanţă Jideţean cu medic, un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Gurghiu, precum şi un elicopter SMURD.

„În urma accidentului rutier au rezultat două victime. O persoană prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul aflat la faţa locului a declarat decesul acesteia. Cea de-a doua victimă, încadrată în cod roşu, a fost preluată de echipajul SMURD”, au transmis oficialii ISU Mureş.

La ora transmiterii acestei ştiri, circulaţia pe tronsonul pe care a avut loc accidentul este blocată, pompierii intervenind pentru extragerea persoanei decedate din autoutilitară.