Accident grav în Hunedoara. Trei persoane au ajuns la spital după o coliziune. Un șofer a rămas încarcerat

Trei persoane au ajuns vineri la spital în urma unui accident rutier petrecut în Hunedoara în care au fost implicate patru vehicule.

A fost nevoie și de intervenția pompierilor pentru a scoate din caroserie un șofer rămas încarcerat. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în apropierea sensului giratoriu care face legătura cu autostrada A1.

În urma impactului, trei dintre vehiule au rămas „aliniate” pe șosea, iar caroseria unei platforme a fost deformată.

Șase persoane se aflau în mașini, dintre ele, trei au ajuns la spital cu diverse răni.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a petrecut accidentul.

