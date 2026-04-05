Surse din anchetă pun accidentul pe seama neacordării de prioritate de către o șoferiță de 44 de ani, care ar fi încercat să vireze la stânga.

Impactul s-a petrecut pe Șoseaua Giurgiului, în jurul orei 21.

Femeia de 44 de ani ar fi încercat să vireze spre stânga și, potrivit anchetatorilor, nu a acordat prioritate autoturismului care venea din sens opus, condus de un bărbat de 30 de ani.

Șofer: „Nu aveam viteza, nu știu exact, un 60-70, veneam din sus, mă duceam spre Jilava. Pe direcția drept înainte eram pe banda 2, doamna vira la stânga și era ieșită în drumul meu. A fost un moment de neatenție, m-am uitat la navigație și am lovit-o.”

Șoferiță: „Eram oprită să acord prioritate, stateam în fața tramvaiului. Domnul a venit cu viteză și m-a făcut pulbere. Cred că nici nu era atent măcar.”

Martor: „Oricum avea 90-100.”

Conducătorul auto de 30 de ani avea și un pasager în mașină, pe locul din dreapta – un cetățean străin de 34 de ani, care îi este prieten. Omul a fost rănit și transportat la spital.

Pasager: „M-am lovit un pic.”

Șofer: „Zice că și-a rupt degetul, să vedem la spital.”

Polițiștii au stabilit că niciunul dintre șoferii implicați nu a consumat alcool și continuă cercetările.