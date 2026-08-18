Un cuplu aflat în luna de miere a murit în accidentul cumplit de elicopter din Grecia. Nici pilotul nu a supraviețuit

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Elicopter grecia
X

Un cuplu britanic și pilotul lor au murit luni într-un accident de elicopter pe insula grecească Sifnos, au anunțat autoritățile elene.

autor
Aura Trif

Cei doi au fost identificați drept Alexander Cromie și Marie Ebert. Potrivit publicației Kathimerini, aceștia se aflau în luna de miere, scrie BBC.

Elicopterul privat s-a prăbușit la doar câțiva metri de pista de aterizare, iar în urma accidentului au murit cei doi britanici și pilotul, cetățean grec.

Nu se cunoaște cauza accidentului

Cuplul ar fi luat elicopterul din localitatea Markopoulo, în apropiere de Atena, pentru a ajunge pe populara insulă turistică Sifnos, relatează Kathimerini.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

Un oficial de rang înalt din cadrul poliției a declarat pentru The Times că accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora programată pentru aterizare, 18:15, ora locală (16:15 GMT).

Manolis Foundoulakis, viceprimarul insulei Sifnos, a ajuns la locul accidentului la scurt timp după producerea acestuia. El a declarat pentru publicația locală Newsit că din elicopter „aproape că nu mai rămăsese nimic”.

Potrivit acestuia, localnicii au văzut elicopterul prăbușindu-se la câțiva metri de casele lor și au descris un „zgomot ciudat al motorului” înainte ca aparatul să ajungă la sol.

Viceprimarul a mai spus că două dintre victime au fost găsite în epava elicopterului, în timp ce a treia se afla la mică distanță.

În urma prăbușirii a izbucnit un incendiu, iar pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Incendiul a fost lichidat până luni seară.

Cel mai mare cămin studențesc din România se va deschide la Timișoara. 900 de locuri, băi proprii și condiții de hotel

Sursa: BBC

Etichete: luna de miere, cuplu, accident aviatic, grecia, tragedie, elicopter,

Articol recomandat de sport.ro
Simona Halep l-a pus la punct pe Nick Kyrgios
Simona Halep l-a pus la punct pe Nick Kyrgios
Citește și...
Stiri externe
Un elicopter s-a prăbușit pe o insulă din Grecia. Trei persoane au murit | VIDEO

Trei persoane au murit luni pe insula greacă Sifnos după ce elicopterul privat cu care călătoreau s-a prăbuşit acolo, a anunţat serviciul de pompieri din Grecia, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
Stiri externe
Incendiile scapă de sub control în Europa: Zeci de oameni au murit în Grecia, iar Belgia cere ajutor european

Belgia se luptă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa, care a pârjolit deja 30 de kilometri pătrați.

Stiri Diverse
O familie a rămas blocată în Grecia după ce fiica lor a vomitat în aeroport. Compania aeriană le-a refuzat îmbarcarea

O familie a rămas blocată pe o insulă din Grecia după ce compania aeriană Jet2 a refuzat să îi lase să se întoarcă acasă, pe motiv că fiica lor de șase ani vomitase în zona de plecări a aeroportului.

Recomandări
Știri Actuale
Transportatorii cer modificarea legislaţiei astfel încât reducerea accizei la motorină să se reflecte în preţul real la pompă

IMM România și FORT cer Parlamentului și Guvernului să intervină urgent pentru ca reducerea accizei la motorină să se reflecte în prețul final.

Știri Actuale
Diana Buzoianu: „Programul Casa Verde Baterii nu se va baza pe principiul primul venit, primul servit”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declară că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

Stiri Politice
Grindeanu atacă PNL și USR pe tema legii salarizării: „N-au fost în stare să negocieze la Bruxelles. Grilele sunt la secret”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat pe rețelele sociale modul în care este pregătită noua lege a salarizării, susținând că partidele, sindicatele și angajații nu au văzut proiectul de lege sau grilele de salarizare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18 | Vitalitate și sănătate digestivă

30:02

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 August 2026

42:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Daniel Paraschiv și-a găsit echipă după despărțirea de Rapid! Destinație surprinzătoare pentru atacant

Sport

Play on Sport, înainte și după Craiova - Ararat-Armenia, de la 19:00 și 22:00! Marica, Lobonț, Niță și Pulhac, invitații lui Costin Ștucan