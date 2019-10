Absolvenții de medicină, în stradă din cauza rezidenţiatului amânat. Mulţi vor să emigreze

Absolvenții facultăților de medicină din Iași, Cluj-Napoca și Craiova au ieșit în stradă, îngrijorați că examenul de rezidențiat ar putea fi amânat a două oară.

Erau pregătiți pentru test în 17 noiembrie, dar din cauza crizei politice, concursul a fost amânat pentru 8 decembrie.

Aceeași criză politică ar putea duce la o nouă amânare, a anunțat ministrul interimar al Sănătățîi, Sorina Pintea.

La Cluj, peste 200 de absolvenți de medicină au ieșit în stradă, după ce au aflat că nici data de 8 decembrie nu e bătută în cuie pentru susținerea examenului de rezidențiat. Tinerii se tem că vor rămâne șomeri de lux.

Tânăr: „E singurul examen care permite absolvenților de medicină să profeseze. Mă gândesc serios acum să cer împrumut până când îmi rezolv situația, să câștig primul salariu după 6 ani de studii."

Tânără: „Mă gândesc tot mai serios să plec din țară.”

Reporter: „Poți da rezidențiatul și afară?”

Tânără: „Da, poți da. Sunt diferite sisteme, dar da se poate."

Și la Iași, zeci de absolvenți de medicină au protestat în Piața Unirii.

Sergiu are 25 de ani și spune că familia lui l-a ținut în facultate cu mari sacrificii. Acum se vede nevoit să ceară în continuare bani de la părinți.

Sergiu George, student: „Dacă nu dau acest examen, nu voi putea să am un loc de muncă. Ăsta este un stres în plus. Am făcut naveta, am stat în cămin, acum stau în chirie."

Patricia Dumitrache, studentă: „Nu ai asigurare de sănătate, nu avem sursă de venit. Am stat 6 ani pe banii părinților și vom mai sta încă jumătate de an. Îmi vine să plec din România"

Și la Craiova au protestat zeci de absolvenți de medicină. La fel ca tinerii din celelalte centre universitare, sunt îngrijorați de anunțul făcut joi de ministrul Sănătății: examenul de rezidențiat ar putea fi amânat a doua oară, din cauza situației politice.

Sorina Pintea, ministru interimar al Sănătății: „Vom vedea ce se întâmplă pe scenă politică. Dacă nu vom avea un ministru al Educației, data de 8 decembrie nu va putea fi respectată.”

Reporter: „Nu poate semna un secretar de stat de la Educație?”

Sorina Pintea: „Un secretar de stat al Educației poate semna doar dacă ar fi împuternicit. Ori, cel care l-ar putea împuternici, adică ministrul, nu există."

Ministerul Sănătății nu poate organiza rezidențiatul fără semnătura ministrului Educației, care nu există în acest moment, nici măcar ca interimar.

