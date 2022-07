Absolvenții de clasa a 8-a au aflat unde îşi vor petrece anii de liceu. Care sunt cele mai bune licee din țară

Cele mai bune licee din țară au rămas Tudor Vianu, Sfântul Sava şi Gheorghe Lazăr, toate din Bucureşti.

Anamaria a aflat rezultatul la ora 10. A intrat la Colegiul Naţional Grigore Moisil din Capitală, cu media 9.91, la profilul matematică informatică.

Anamaria Ştefania Năstase: "Asta a fost prima mea opțiune de la început și când am văzut că am reușit să intru chiar am fost foarte bucuroasă și am avut multe emoții. În clasele 5-8, tot la Colegiul Naţional Grigore Miosil am învățat și pot să zic că am avut parte de profesori implicați. Există și cerc de robotică și revista şcolii, există mai multe cluburi opționale din care poți să-ți alegi și cu ajutor cărora poți să urmezi și alte pasiuni, nu neapărat numai materiile de la scoală".

În această etapă au fost repartizați la liceele din întreaga tară peste 110.000 de elevi.

Liceul la care s-a intrat cu cele mai mari medii la un profil este şi anul acesta colegiul naţional Sfântul Sava din Bucureşti. Ultima medie de admitere, la profilul „Matematica-informatică bilingv engleză” a fost 9,89. Același colegiu ocupă și locul al doilea, la profilul „Științe ale naturii”. Pe trei se află Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, iar pe patru, Colegiul Naţional Frații Buzești din Craiova.

Ileana Didu, director la Colegiul Naţional "Frații Buzești": ”Suntem în topul liceelor pe ţară, atât ca promovabilitate la Bac, cât și la admitere clasa a 9-a. Avem profesori cu experiență, profesori care sunt foarte bine pregătiți, atât din punct de vedere al metodelor didactice, cât și profesional. Profesori care se perfecționează permanent, care sunt la curent cu noutățile. Avem o plajă vastă de activități curiculare. Teatru, film, literatură, gramatică, se pune foarte mare accent".

Anul acesta, 6.852 de absolvenți ai clasei a 8-a au rămas nerepartizaţi, cel mai probabil pentru că nu au completat destule opțiuni pe fişa de înscriere și au luat ca reper media de admitere de anul trecut, care a fost mai mică. Dintre ei, 15 elevi au avut media de admitere peste nouă.

Atât ei, cât și cei care nu au susținut evaluarea națională, dar între timp și-au încheiat situația școlară, vor fi repartizați în a doua etapă. Sunt aproape 5 mii de locuri libere la licee teoretice și tehnologice și peste 22 de mii de locuri în învățământul profesional.

