Absolvenții de arte plastice și-au adus lucrările la DIPLOMA, la Combinatul Fondului Plastic

Doritorii vor găsi acolo arta vizuală în toate formele ei, de la pictură și design, la sculptură și scenografie. Pentru experți, expoziția este o pepinieră de unde recrutează noi talente în fiecare an.

Faceți cunoștință cu noua generație de artiști, arhitecți și designeri români, la cea mai amplă expoziție dedicată lor: DIPLOMA 2023.

Expoziția imensă cuprinde 130 de portofolii ale tinerilor absolvenți de la facultăți de pictură, sculptură, design, grafică, fotografie, artă murală sau scenografie. În seara deschiderii, galeria a primit sute de vizitatori.

Festivalul a fost inaugurat cu o prezentare de modă nonconformistă.

Mirela Bucovicean, membru juriu, secțiunea design vestimentar: „Ca în fiecare an, m-am uitat să văd acel ADN creativ al designerului, mă interesează să văd că există o legătură între concept și execuție, și să fiu sinceră, pentru că fac asta de zece ani, de la începutul DIPLOMA, sunt foarte atentă și la ce au făcut înainte”.

Daria Rusu își expune lucrarea de disertație „memorie dezactivată”, după ce a studiat ceramica la Universitatea de Artă din Cluj.

Daria Rusu: „Lucrările sunt toate modelate de mână, din lut de Harghita. Am folosit materiale RAW, aproape de natură, oxizi naturali, ce îi găsim în natură. N-am folosit matrice”.

Și arta murală are viitor, dovada numărul mare de tineri care o studiază adaptând-o noilor vremuri.

Ali Emel Güneș: „Am vrut să fac un puzzle și am ajuns la aceste fragmente de corp combinate cu pixeli. Am vrut să mă bazez pe contrastul dintre arta contemporană și cea tradițională, pixelii simbolizează digitalizarea, și am vrut să arat și bazele artei, cum se picta frumos, naturalețea corpurilor, elasticitatea care simbolizează adevărul”.

Fiecare departament are un juriu format din experți în domeniu. Au fost alese 130 de lucrări pentru acest festival, văzut ca o rampă de lansare pentru tinerii artiști.

Andrei Bortun, inițiatorul festivalului: „DIPLOMA Show” e un context care, pe de o parte că se întâlnesc ei în interiorul aceleași generații, și asta e foarte important pentru că așa funcționează în general lumea și lumea artei în particular. E un loc de întâlnire și cu zona seniorală a piețelor și industriilor în care urmează să intre după ce au terminat facultatea”.

Toate formele de artă își găsesc locul pe piața românească, în diverse industrii. Artiștii lucrează la birourile de arhitectură, spectacole, filme, decoruri și nu în ultimul rând, în galerii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 09-10-2023 08:04