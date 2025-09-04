Stadiul lucrărilor de pe primul lot al Autostrăzii A0 Nord. Contractul a fost câștigat de o asociere româno-italiană

lucrari autostrada
Inquam Photos / George Calin

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, a explicat că lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, componentă esenţială a Inelului de Autostradă al Bucureştiului au ajuns la 21%.

Adrian Popovici

„Astăzi am verificat progresul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, componentă esenţială a Inelului de Autostradă al Bucureştiului. Secţiunea Nord, cu o lungime totală de 49,57 km, are un rol strategic: va fluidiza traficul, va spori siguranţa rutieră şi va conecta reţeaua naţională la principalele coridoare europene de transport. Din acest traseu, 21 km (Lotul 2 Corbeanca - Afumaţi) sunt deja deschişi circulaţiei”, a scris ministrul, conform Agerpres.

Acesta a subliniat că stadiul fizic actual al lucrărilor este de 21%.

„Pe Lotul 1 avem asocierea dintre un antreprenor român şi un antreprenor italian, iar stadiul fizic actual al lucrărilor este de 21%. Sunt, de asemenea, mobilizate 290 de utilaje şi 356 de operatori şi muncitori. Finalizarea A0 Nord va aduce beneficii semnificative pentru Bucureşti şi întreaga regiune, prin reducerea aglomeraţiei, scurtarea timpilor de călătorie şi îmbunătăţirea conectivităţii economice şi sociale”, a mai scris pe reţeaua de socializare Ciprian Şerban.

autostradă
Veste bună pentru șoferi. Încă o porțiune de autostradă a fost deschisă circulației: lotul 2 A0 Nord şi DN2

Sursa: Agerpres

