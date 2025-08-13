A murit și a treia victimă a criminalului din Teleorman. Bărbatul era ținut în viață cu ajutorul aparatelor

13-08-2025 | 21:19
criminal teleorman

A treia victimă a atacului din 5 august, petrecut în comuna Peretu, județul Teleorman, a murit miercuri dimineață într-un spital din București.

Mihaela Ivăncică

Este vorba despre al doilea fiu al femeii ucise în aceeași zi și fratele bărbatului care a murit pe loc în urma loviturilor, relatează ImpactNews.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, victima a fost menținută în viață cu ajutorul aparatelor pentru a permite prelevarea organelor. Acestea vor fi folosite pentru a salva alte vieți.

Florian Oneaţă, bărbatul care a comis crimele, a fost arestat preventiv miercurea trecută, pe 6 august, după ce a recunoscut fapta.

Procurorii din Teleorman au făcut precizări cu privire la motivul pentru care Oneaţă a fost plasat sub control judiciar, imediat după recenta sa eliberare din detenție, unde fusese închis pentru un alt omor. La scurt timp după eliberare, el a atacat o vânzătoare într-o benzinărie.

Judecătorii Tribunalului Teleorman au emis mandat de arestare preventivă pe numele atacatorului de la Peretu, Florian Oneaţă, acuzat de omor calificat şi tentativă la omor calificat. El a recunoscut în faţa procurorilor faptul că şi-a ucis rudele.

Mai mulți localnici din Peretu au povestit că bărbatul era rudă cu femeia ucisă. El ar fi recurs la acest gest pentru că aceasta şi fiii ei refuzaseră să îl primească în casă după eliberarea din penitenciar.

Potrivit vecinilor, agresorul a târât victimele în stradă, a sunat la 112 şi aşteptat să vină Poliţia.

Suspectul a făcut 17 ani de închisoare, tot pentru crimă

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, care au deschis un dosar penal pe numele lui Oneaţă în 3 ianuarie, la o zi după ce acesta a fost eliberat la termen din penitenciar, unde executase o pedeapsă de 17 ani pentru omor, au explicat de ce faţă de acesta a fost luată măsura controlului judiciar şi nu o altă măsură preventivă, în condiţiile în care a lovit o femeie.

”Facem precizarea că măsura controlului judiciar era singura măsură preventivă care putea fi luată de procuror în cauză, întrucât încadrarea juridică a faptei realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (1) şi alin. (2¹) lit. c) C.pen. cu aplic. art. 41 alin. (1) C.pen., fiind pedepsită la data săvârşirii cu închisoarea de la 4 luni la 2 ani şi 8 luni. Astfel, având în vedere că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea menţionată era închisoarea de 5 ani sau mai mare, la momentul dispunerii măsurii controlului judiciar, procurorul nu avea posibilitatea să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de luare a măsurii arestării preventive sau a arestului la domiciliu”, se arată într-un comunicat al Parchetului pe de lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

Prin măsura controlului judiciar dispusă pentru 60 de zile, Oneaţă a avut interdicţia de a se apropia de victima sa la mai puţin de o sută de metri. Florian Oneaţă a lovit cu pumnul în faţă şi a tras de păr o femeie, angajata unei benzinării din zona Peretu, pe motiv că acesta a refuzat să îi mai vândă alcool. El a fost reţinut pentru 24 de ore, în 3 ianuarie, şi s-a aflat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Florian Oneaţă a fost condamnat pentru omor în martie 2009, după ce a ucis un om în gara din Alexandria, sentinţa rămânând definitivă, prin decizie a Curţii de Apel Bucureşti, în 26 mai 2009. El a fost eliberat la termen din Penitenciarul Giurgiu în 2 ianuarie anul acesta.

Sursa: ImpactNews

