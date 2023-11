Din cauza extremelor climatice, producţia mondială de vin a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 60 de ani

În toată această ecuație, România a avut totuși noroc. Aici, vara care a durat până la sfârșitul lui octombrie a făcut ca vinul să fie mai aromat și mai dulce.

Scăldați de soare și feriți de îngheț sau vijelii, strugurii dintr-o podgorie întinsă pe 280 de hectare în Dealu Mare au ajuns deja în butoaie.

Șerban Gheorghiu, oenolog: „În cifre vorbind, producție mai mare cu 40% față de anul trecut. Aproximativ 20% din producția noastră este destinată exprotului în țările din Asia cât și Europa.”

Reporter: „Cum este vinul de anul acesta?

Cătălin Păduraru, organizator de concursuri de vin: Deocamdată, vorbim de vin în lucru, dar anul în sine probabil că vă da niște vinuri memorabile.”

De altfel, tot mai mulți sunt românii care au decis să investească într-o afacere cu vinuri. O spun firmele care înființează plantații și vând utilaje pentru viticultori.

Liviu Dumitrache, director de vânzări: „Noi am plantat aproximativ 1000 de ha în România și câteva zeci în Republica Moldova. Investiția pentru plantarea unui hectar de vie cred că se învârte undeva la 20 și ceva de mii de euro."

Însă, întreaga industrie a vinului este afectată de schimbările climatice spun experții.

Mihaela Ardelean, expert în vinuri: „Ne confruntăm cu o ridicare a temperaturilor la nivel global, ceea ce va reprezenta o provocare foarte mare pentru țări pecum Italia, Franța Spania unde deja temperaturile sunt ridicate secetă.”

Datele preliminare arată că, din cauza problemelor climatice, producţia mondială de vin din 2023 va fi cea mai mică din ultimii 60 de ani.

Iar, România va trebui să fie pregătită pentru aceste provocări.

Ion Marin, ICDVV Valea Călugărească: „Va trebui să se creeze acel brand de țară, o strategie de marketing, trebuie făcut ceva în sensul ăsta și, de asemenea, mereu am spus-o, producătorii mici ar trebui să fie conștienți că trebuie să se asocieze."

Ţările cele mai afectate de condiţiile climatice dificile sunt Italia, Spania şi Grecia. Însă altele, printre care și România, au reușit, datorită verii care s-a prlungit să crească producția de vin. Țara noastră are chiar o creștere semnificiativă față de anul trecut.

Într-o podgorie de pe Valea Târnavei din județul Mureș, pe aproape 70 de hectare, proprietarul, un investitor străin a pariat pe vinul românesc și a câștigat.

Heiner Oberrauch, proprietar cramă: „Avem un an extrem de bun, pentru că am avut o vară toridă fără ploi, deci nu a fost nevoie de tratamente. După care a venit o toamnă uscată. Asta a dus la o producție foarte bună la vinul alb și la vinul spumant."

În localitatea Jelna, din Bistrița-Năsăud, proprietarii au în plan să extindă ofertă de vinuri premium.

Ciprian Macovei, director vânzări: „Pot zice că am avut soare când am avut nevoie, ploaie când am avut nevoie. Am avut cea mai bună producție din ultimii 10 ani."

Vinul de anul acesta va fi mai dulce și mai aromat, spun experții.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-11-2023 18:39