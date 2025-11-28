A ieșit pe piață mașina care spală oameni. Cum poate fi folosit produsul de sute de mii de dolari. „Spală și sufletul”

28-11-2025 | 16:00
O maşină de spălat oameni prezentată la expoziţia universală Expo 2025 de la Osaka se găseşte acum de vânzare, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt a companiei producătoare Science, citată de AFP și preluată de Agerpres.

Sabrina Saghin

Utilizatorul trebuie să ia loc într-o capsulă la cărei capac se închide; spălarea cu jeturi de apă este însoţită de muzică şi - menţionează AFP - nu este urmată de stoarcere. În timpul procesului sunt monitorizaţi mai mulţi parametri vitali, cum ar fi pulsul.

Primul model a fost prezentat la precedenta expoziţie de la Osaka, în 1970. Versiunea actuală este modernizată.

„Preşedintele nostru (al firmei Science - n. red.) s-a inspirat atunci, când avea zece ani", a spus purtătoarea de cuvânt Sachiko Maekura, care a susţinut că maşina „nu spală doar corpul, ci şi sufletul".

Producția limitată crește valoarea produsului

Science, care are doar 80 de angajaţi, a decis să scoată produsul pe piaţă după ce a fost contactată de un lanţ hotelier american interesat de comercializarea prototipului. Nu vor fi produse însă decât circa 50 de bucăţi, deoarece „atracţia maşinii constă parţial în raritatea ei", a explicat Maekura. Conform presei locale, preţul ar fi de 60 de milioane de yeni, adică aproximativ 332.000 de euro.

Printre primii cumpărători a fost un hotel din Osaka, unde serviciul de spălare urmează să le fie oferit în curând clienţilor.

Lanţul nipon de distribuţie de produse electronice Yamada Denki va încerca să aducă mai mult public în magazine cu ajutorul noii maşini de spălat.

Expoziţia de la Osaka, închisă în octombrie, a durat şase luni şi a atras circa 27 de milioane de vizitatori. Mulţi dintre aceştia au stat la cozi lungi pentru a vedea prototipul maşinii de spălat oameni.

Sursa: Agerpres

