Programele sunt derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu o alocare de 10 milioane de euro pe beneficiar. Cererile de finanțare se pot depune începând cu 28 septembrie, arată news.ro.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, în care ministrul interimar a explicat că banii vin din Fondul pentru Modernizare: „Finanțare prin AFIR pentru producerea și stocarea energiei din surse regenerabile, destinată instituțiilor publice. Pornim două programe de finanțare prin Fondul pentru Modernizare, cu un buget total de 650 de milioane de euro."

Scopul declarat este unul amplu: sprijinirea instituțiilor publice în instalarea sistemelor fotovoltaice și a capacităților de stocare a energiei. Potrivit ministrului, printre beneficiari se numără „primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile, unitățile de cult, centrele sociale și alte instituții publice". Practic, este vorba despre o finanțare gândită să reducă facturile la energie și să crească independența energetică a instituțiilor care servesc comunitatea.

Astfel, de la primării și consilii județene, până la spitale, universități sau centre sociale, instituțiile publice au acum ocazia să își producă propria energie din surse regenerabile și să o stocheze, cu sprijin financiar de la AFIR.