Analiza a arătat că s-au înmulțit accidentele provocate de mașinile oprite pe acostamentul prea îngust. 34 de accidente rutiere s-au produs doar pe drumul Craiova – Pitești, 9 dintre ele grave.

În martie, un șofer de 60 de ani a fost rănit când o autoutilitară l-a acroșat, în timp ce acesta staționa pe acostamentul îngust existent pe drumul expres Craiova – Pitești.

În urmă cu câteva luni, doi tineri care au oprit pentru că mașina lor se defectase au fost spulberați de un vehicul. Unul dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a murit.

Iar anul trecut, un TIR a spulberat o dubiță care era oprită tot în zona de acostament pentru că avea o defecțiune. Șoferul, de 46 de ani, a murit, iar pasagerul de 30 de ani a fost grav rănit.

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Drumurile expres, adevărate curse cu obstacole

Șoferii spun că circulația pe drumurile expres poate fi o cursă periculoasă cu obstacole:

„Se întâmplă o pană, ceva – ar avea unde să tragă, dar așa...” (...)

„Sunt mașini care se opresc pe marginea drumului – defecțiuni sau cine știe alte treburi – și nu le vezi. Ești în spate la alt camion și îți intră în față, după aia suntem de vină tot noi. Foarte periculoase.”

Așa că CNAIR a luat decizia ca, la următoarea fază de modernizare, drumurile expres să fie lățite.

Corespondent PROTV: „De pildă, un drum expres care leagă A3 de DN1 în județul Cluj ar putea fi extins astfel încât fiecare sens de mers să aibă o bandă de urgență lată de 2,5 metri. Sau, după caz, vor fi create alveole cu parcări.”

Alin Șerbănescu, CNAIR: „Au avut loc niște accidente destul de multe încât să ne îngrijoreze, cauzate de acroșarea celor care staționau pe acostament.”

Valentin Albu, instructor: „De obicei se dă vina pe viteza în exces, dar cred că principală este dimensiunea drumului. Cine se defectează pe loc nu are o bandă de urgență, un spațiu adecvat opririi.”

Ionuț Ciurea, director Pro Infrastructura: „Nu e bandă de urgență, este doar acostament îngust pe care // nu încape pur și simplu nicio mașină cu dimensiuni mai mici.”

Noile standarde vor fi aplicate și proiectelor viitoare, cum sunt Arad – Oradea sau Suceava – Siret.