100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu în județul Olt. Pompierii au luptat cu flăcările timp de peste 12 ore
Peste 100 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări sâmbătă noapte, în județul Olt. Alarma a fost dată după 10 seara, de către localnici.
Mai multe focare aprinse pe câmp s-au extins rapid din cauza vântului puternic.
30 de militari au luptat cu flăcările timp de peste 12 ore. Pompierii fac din nou apel către cetățeni să nu mai curețe terenurile de vegetația uscată prin incendiere. Amenda în astfel de cazuri poate ajunge până la 15.000 de lei.