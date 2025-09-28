100 de hectare de vegetație, distruse de un incendiu în județul Olt. Pompierii au luptat cu flăcările timp de peste 12 ore

28-09-2025 | 19:25
incendiu

Peste 100 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări sâmbătă noapte, în județul Olt. Alarma a fost dată după 10 seara, de către localnici.

Roxana Vlădășel

Mai multe focare aprinse pe câmp s-au extins rapid din cauza vântului puternic.

30 de militari au luptat cu flăcările timp de peste 12 ore. Pompierii fac din nou apel către cetățeni să nu mai curețe terenurile de vegetația uscată prin incendiere. Amenda în astfel de cazuri poate ajunge până la 15.000 de lei.

Sursa: Pro TV

incendiu, pompieri, olt

Dată publicare: 28-09-2025 19:24

Pilotul unui avion ultraușor din Iași este în stare critică, după ce aparatul pe care îl conducea s-a prăbușit sâmbătă pe terenul unei unități militare.

A fost desfășurare de forțe, duminică, în cartierele Ferentari și Rahova din Capitală, la două clanuri bănuite că alimentau aceste zone cu droguri de risc și de mare risc.

Un şofer de 59 de ani este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani poliţiştilor care l-au oprit în trafic, în comuna dâmboviţeană Valea Mare, şi au constatat că era băut şi avea permisul anulat, informează, duminică, IPJ Dâmboviţa.

