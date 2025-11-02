Un chinez a devenit viral după ce l-a imitat perfect pe Donald Trump. „Am un mic talent actoricesc”

Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Donald Trump. Bărbatul de 42 de ani a devenit vedetă peste noapte, după ce a postat un clip în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă.

Chinezul spune că nu vrea să facă politică, ci doar să îi distreze pe oameni.Îl cheamă Ryan Chen. De profesie manager, a descoperit recent că poate să intre cu ușurință în pielea lui Donald Trump.

Ryan Chen, imitator al lui Trump: „Am jucat „Adevăr sau provocare” cu un prieten și am pierdut. Provocarea a fost să-l imit pe Trump și să postez clipul pe o rețea socială. Și, ce să vezi, videoclipul a devenit viral."

Talentul i-a adus în câteva zile peste un milion de urmăritori pe o rețea ce reprezintă versiunea chineză a TikTok-ului.

Mike Valerio, CNN: „Este incredibil că n-ai fost niciodată în America și totuși îl poți imita perfect pe Trump."

Ryan Chen, imitator al lui Trump: „Da, pentru că am un mic talent actoricesc. De fapt, mulți oameni, după ce mi-au văzut videoclipurile, vin în Chongqing."

Chongqing, orașul său natal, este o metropolă din sud-vestul Chinei cu peste 32 de milioane de locuitori. În clipurile sale, bărbatul prezintă cultura locală, dar fără să se apropie de subiecte politice sensibile.

Ryan Chen, imitator al lui Trump: „Oamenii de la CNN au venit în Chongqing și tot ce vor să filmeze e cum mă tund. E o nebunie! Dar, azi o facem! Hai să mergem! Domnul Tan e omul meu, cel mai bun frizer din oraș. E un profesionist”.

Donald Trump s-a întâlnit joi cu liderul chinez Xi Jinping. În drum spre casă a transmis următorul mesaj:

Donald Trump, președintele SUA: „Pe o scară de la 0 la 10, 10 fiind cel mai bun, aș spune că întâlnirea a fost nota 12."

