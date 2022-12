Cristian Măcelaru, românul care a cucerit marile scene ale muzicii: „Fiecare are, sper, visul de a schimba România”

Cristian Măcelaru este maestru dirijor și directorul Orchestrei Naționale a Franței, dar și al Filarmonicii din Koln. Compune și cântă de la șase ani și a crescut la Timișoara într-o familie cu mai mulți muzicieni.

Chiar dacă locuiește și profesează peste hotare este implicat în viața artistică din România și sprijină din plin muzica clasică de la noi - e directorul Festivalului George Enescu și a înființat o orchestră de cameră, în care adună muzicieni români, din toate filarmonicile lumii.

Koln – Paris – Timișoara – București. Așa își împarte viața Cristian Macelaru, considerat, în acest moment, unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii. Acoperit de sunetul instrumentelor, dirijorul pare că-și dă sufletul când conduce orchestra.

La doar 42 de ani, românul conduce Orchestra Națională a Franței, dar este și director muzical al filarmonicii landului Renania de Nord - Vestfalia, din Germania, stat în care s-a stabilit după ce mulți ani a profesat în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a început studiile mari din muzică, dar și cariera fulminantă.

Cristian Măcelaru: „Mi-am dorit tare mult să lucrez la acest nivel. Pentru mine să am șansa să am această conexiune cu cât mai mulți oameni artiști e ceea ce mă face fericit!”

La doi pași de Marele Dom din Koln/Cologne, Cristian Măcelaru repetă intens pentru un concert foarte important, prilejuit de aniversarea a 75 de ani de la înființarea filarmonicii germane.

Totul trebuie să fie perfect, iar directorul dirijor se impune cu multă blândețe atunci când trebuie să îi armonizeze pe instrumentiști cu vocile celor două coruri, dintre care unul de copii.

Andreea Florescu, violonist: „Foarte profesionist în modul cum se comportă cu noi, artiștii”.

Cristian Șuvăială, violonist: „Îi face plăcere să lucreze de la egal la egal. Consideră că suntem un mare grup, nu șef și orchestră. Are multă experiență de orchestră și se vede, chestiune de arcușe, pricepe ce este greu la vioara întâi, la corzi în general”.

Cristian Câșleanu, dirijor: „Extrem de bun, de blând, până și cele mai grele probleme le rezolvă cu blândețe”.

A dirija e un act de creație, iar succesul unui dirijor depinde de cum reușește să-și îndrume instrumentiștii pentru a-și impune viziunea proprie asupra partiturilor create de alte genii ale muzicii clasice.

Familie de muzicieni

S-a născut în 1980, la Timișoara, fiind mezinul într-o familie cu 10 frați. Povestește că tatăl său era foarte pasionat de muzică, deși a fost sculer-matrițer într-o fabrică din Timișoara.

A cântat la acordeon și cum ambii părinți erau foarte credincioși, tatăl a înființat o orchestră de biserică, în care toți copiii lor știau să cânte la un instrument.

Un moment filmat în 1992 în sufrageria transformată în sală de spectacol ne arată cât de mult studia încă de pe atunci copilul Cristian Măcelaru.

Cristian Măcelaru, dirijor: „În societatea în care m-am născut eu, să devii muzician de top era cel mai frumos lucru! Ce îmi aduc aminte e că tot timpul mi l-am petrecut cu frații și surorile mele, care toți știu să cânte la un instrument. Am două surori în filarmonica de la Timișoara, o soră la filarmonica din Barcelona”.

Până să se stingă, în urmă cu doi ani, tatăl, Dorel Măcelaru, a propovăduit la Timișoara și a vorbit despre grija pentru copii și pentru educația lor.

Cristian Măcelaru: „Prima dată când am cântat în orchestră aveam șase ani. Acolo am și compus pentru prima dată”.

La 17 ani a plecat cu o bursă în Statele Unite, la un colegiu din Michigan, în care s-a întors după ce a cucerit faima, pentru a da un imbold și altor viitori artiști, tineri veniți din toată lumea să studieze muzica clasică.

La 20 de ani devenea în Statele Unite cel mai tânăr concert -maestru din istoria orchestrei simfonice din Miami, pentru ca mai apoi să fie directorul unui festival celebru de muzică simfonică de la americani.

Întoarcerea în Europa l-a adus pe Cristian Măcelaru mai aproape de casă, de țara natală. Și nu de puține ori a menționat că întoarcerea în România nu trebuie făcută doar pe covorul roșu, prin gale și evenimente cu ștaif, că numele mari din diaspora trebuie să se implice activ și acasă. El se implică, vine și concertează des la București și Timișoara, iar din acest an este și directorul muzical al Festivalului George Enescu.

Cristian Macelaru: „E cel mai important festival de muzică clasică din lume la acest moment. Atrage ca un magnet”.

„Artist creator desăvârșit”

A ajuns la un nivel de cunoaștere și excelență care deschide uși și facilitează accesul altor români să îi calce pe urme. Așa a apărut proiectul Romanian Chamber Orchestra.

Marin Cazacu, director Filarmonica Română: „Aduce cei mai buni muzicieni, tineri instrumentiști de la noi și din străinătate, pe care îi pune să cânte împreună și îi face cunoscuți. A face muzică împreună și a ridica și nivelul publicului. Este un artist creator desăvârșit”.

Cristian Macelaru: „Nu există în lume orchestră unde să nu fie unul sau mai mulți instrumentiști români. Asta arată că România a beneficiat de un sistem de educație și de cultură a muzicii care a produs acești artiști. Am avut valori care au fost distruse în România”.

Decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler

Luna trecută a fost decorat, la Koln, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat de Președintele României.

La ceremonia organizată de ambasada noastră, la sediul guvernului landului, în prezența ministrului Culturii din Germania, oficialii germani au făcut și un anunț important. De anul viitor orchestra din Koln va susține mai multe concerte împreună cu cei de la filarmonica din Banat, pentru că, în 2023, Timișoara va fi capitala europeană a culturii. O punte a fost deja creată și cu Bucureștiul.

Cristian Macelaru: „Fiecare om are această responsabilitate, chemare și, sper, vis de a schimba România. A schimba o societate nu începe de la persoana cea mai înaltă, ci începe de la persoana cea mai de jos. A schimba o societate începe de la a spune „bună dimineața!" unui vecin, cu dragoste, de a ajuta un om pe stradă care are nevoie de ajutor. Acest lucru, clădind, ajunge până la punctul în care un guvern are grijă de oamenii săraci. Aceste lucruri încep de la început și sper să țină până la final. Nu poate să fie numai într-o parte sau cealaltă. Apoi ajunge și la un guvern, care spune că o societate are nevoie și de artă și de cultură și atunci investește într-un festival cum e Festivalul George Enescu sau într-o filarmonică cum e Filarmonica George Enescu, investește în monumente culturale, cum este Ateneul. Toate acestea încep cu „bună dimineața", cu dragoste către vecini”.

Folclor românesc la Orchestra Națională a Franței

La Orchestra Națională a Franței a invitat taraful fraților Cazanoi, care să delecteze publicul de la Paris cu ocazia unor festivități. Tot prin intermediul său, același taraf a cântat folclor românesc și la americani, la celebra Lincoln Center Jazz Orchestra.

Cristian Macelaru: „Văd o întoarcere și o dorință, mai ales a românilor care au plecat din România și care văd tot mai mulți care încep să se întoarcă înapoi, ca să poată să clădească ceva. Acest lucru mă încurajează foarte mult. E adevărat, unei societăți îi ia foarte mulți ani ca să repare și să construiască ceva și îi ia foarte puțin timp de a distruge acel lucru. Exemple sunt multe. Pentru noi, faptul că am avut lucruri care au fost distruse, valori care au fost distruse în România, pentru că societatea nu are bazele în bani și nici chiar în resurse naturale, societatea se bazează pe valori morale pe care, noi oamenii din societate, le decidem. De aceea, aceste valori trebuie schimbate ca noi să avem o societate bună. Nu contează câți bani are România, nu contează câte bogății. În momentul în care valorile din societate, dintre om și om, relația dintre om și om nu este pusă pe planul cel mai important, nu vom fi bogați niciodată”.

S-a căsătorit pe când trăia în Statele Unite, iar soția, Kaitlyn, este la rândul ei muzician.

Cristian Macelaru: „Ea a venit în România când noi discutam, înainte să ne căsătorim. Am adus-o în România ca să îmi cunoască părinții și familia. Apoi a venit în România cu mine cel puțin o dată pe an. Vine foarte des în România. Este îndrăgostită de România. Sunt multe aspecte care nu le înțelege în România, care adevărul e că nu le înțeleg nici eu. Un exemplu, ea zice „ce frumos ar arăta România dacă ar fi o campanie extraordinară de înfrumusețare a monumentelor care există. Clădiri care există. România este o țară extraordinar de bogată în frumusețe, în estetică”. Noi, locuind la Paris, acolo e evident, dar și foarte natural. Și atunci i-am spus așa, „dacă vreodată ar fi să fac o campanie pentru România ar fi „pensula și bidineaua", ca să revopsim absolut totul".

Au împreună un băiat și o fată, ambii cu nume românești și, în ultimii trei ani, au trăit la Bonn, în orașul natal al lui Beethoven, de unde Cristian Măcelaru a făcut naveta la Koln. De curând s-au mutat la Paris.

Cristian Macelaru: „Concediile ei le decid. Avem o convenție. Aleg ei, soția, copiii. Am fost de curând la Roma. Ei au ales”.

Și e tradiție, în familie, să interpreteze împreună cu tata colinde de sărbători.

Cristian Macelaru: „Ea și-a dorit. Când a împlinit trei ani și-a dorit o vioară, iar băiatul la fel. A început pian de la patru ani. A înțelege arta dinăuntru înseamnă a înțelege arta, cultura, a găsi fericirea”.

O copilărie modestă în România

O parte dintre vacanțe, cei mici le petrec la Timișoara și le explică adesea ce a însemnat un trai modest în perioada copilăriei sale.

Cristian Macelaru: „Le place foarte mult să audă cum mergeam la școală, lucruri care se întâmplau. De sute de ori le povestesc cum mergeam cu bunica la țară când eram copil și nu era telefon, nu era baie, nu era toaletă, era în grădină, în spate, cum era la țară. Cum dormeam, nu era curent electric în casă”.

Un român e în elita mondială a muzicii clasice

Cristian Macelaru: „Ar trebui să iasă din această mentalitate, că la noi nu se poate. Toți românii care au plecat din România care s-au născut aici, care s-au format aici, ajung în străinătate și sunt extraordinar de apreciați, sunt foarte valoroși, cântă în marile orchestre ale lumii, peste tot îi întâlnesc. Cum e posibil atunci ca colegii lor, care nu au plecat din România, să nu aibă aceeași impresie despre posibiitățile pe care muzica ni le dă în viață. Și atunci e foarte necesar să înțelegem în primul și în primul rând că e posibil și la noi. De aceea și investesc atât de mult din timpul meu personal ca să vin în România, pentru că nu voi schimba România și atitudinea unui artist din România sau a societății vis-a-vis de un artist în România, nu se poate schimba nici prin bani, nici prin alte lucruri, nu știu. Această atitudine trebuie făcută prin muzică și din muzică. E important să găsim acea bucurie și acele valori în lucrurile care nu ni se pot lua”.

Un veritabil ambasador al culturii românești

Valorile primite în familie, copilăria din România, pasiunea pentru muzică și pentru studiu, inoculate de mic, dar și o sclipire de geniu, perfecționată mai târziu la școli din străinătate, i-au adus un loc important pe marea scenă mondială a muzicii clasice.

Crede că schimbarea vine prin implicare și vrea să arate tuturor că România are un diamant cultural ce poate fi șlefuit armonios. Și e convins că menirea artistului este să ducă peste tot mesajul artei, al muzicii de calitate, care ne unește pe toți.

