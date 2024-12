Constantin Popovici, sportivul pentru care adrenalina este ca aerul. Câștigă medalii după medalii

Și nu are de gând să se oprească prea curând.

Constantin Popovici, zis Costa, este campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime. Gimnast și înotător deopotrivă, sare de pe platforme de 27 de metri și concurează într-un sport care a început să fie din ce în ce mai popular- sărituri de la înălțime sau cliff diving.

Reporter: Shaolin?

Constantin Popovici: Da, am am porecla asta de la unul din instructori

Deși este bucureștean, de mai bine de doi ani se antrenează la Bacău, unde este și legitimat la clubul din oraș.

Constantin Popovici: M-au primit cu brațele deschise și mi-au promis că voi crește în plan profesional și așa a fost. Am reușit să aduc primul titlu de campion mondial în sportul ăsta.

Adrian Gavriliu: L-am furat pur și simplu pe Costa de la clubul Steaua. Nu a fost ușor, desigur, pentru că la Bacău este un club de provincie, dar s-a simțit mai bine la Bacău. El nu era străin de oraș pentru că el a făcut școala generală, liceul, facultatea, masterul la Bacău. În urmă cu 15 ani l-am întâlnit pe Costa la bazinul 23 august, în Bucuresti, unde se antrena la sărituri în apă…pe saltele. Avea 20 de ani și active in lotul de sărituri în apă la 10 metri. Condițiile din acea perioadă nu erau cele mai bune. E normal să te antrenezi și să te pregtești la sol, dar săriturile trebuie făcute în apă.

Cu un tata care practică atletismul, a început sportul de mic. Acasa, în București, este Costel. Deși are două surori mai mari, care și ele practică sportul, el a început primul performanța. Corina Popovici este și ea instructor de înot după câțiva ani de performanță în lotul feminin.

Corina Popovici: Dacă vrei să ajungi printre cei mai buni din lume, trebuie să înduri.

Vine dintr-o familie modesta și, de la început, sportul a fost pentru el un mod de viață. Costa a continuat să participe la concursuri de sărituri în apă pe platforma de 10 metri, clasic, cu rezultate bune doar la nivel național. După un timp, a hotărât să abandoneze viața de competiții și să facă spectacole de acrobație.

Constantin Popovici: În 2011 am plecat pe vas de croazieră ca să fac spectacole de acrobații. Și acolo, când am ajuns, am descoperit că lumea sărea mai sus de 10 m. Aveau o tehnică diferită, la noi nu există așa ceva, în săriturile în apă tradiționale.

Adrian Gavriliu: Viața lui Costa este o viață de film fără a exagera. Câteodată mai glumesc cu el și-I spun: tu ai nevoie să ți se întâmple ceva, să ai un necaz, să cazi, să avem un fiasco sau un eșec ca după aia să revii, să devii mai puternic.

Constantin Popovici: În 2017, mi-am rupt piciorul și eram în cârje. Aveam spectacol în Franța, piscina era micuță, era un show de stat, cu buget redus. Piscina era de 2 M 80, nu știam asta. Era o tehnică de întoarcere sub apă și m-am dus direct la fund și mi-am rupt piciorul.

După ce a ajuns în cârje la un concurs de sărituri de la înalțime, ca spectator, a decis că el va fi campion. Dupa un an, concura deja la 27 de metri. Nu s-a oprit până nu a devenit campion mondial la sărituri de la înălțime.

Alături de Costa, cu rezultate foarte bune este și un alt roman, Cătălin Preda. Din păcate, acesta nu a avut un an reușit din cauza accidentărilor, dar are potențialul să revina și să lupte pentru titluri, așa cum a făcut și Costa. Antrenamentele intense și constante, dar și un moral puternic, l-au adus pe "rechinul roman" pe podiumul celor mai buni.

Antrenor: Noi ne bucurăm că a intrat în apă, aplaudăm, dar nu te relaxezi până nu-l vezi că iese afară și arată că e OK. Pentru că și după o săritură bună și o intrare perfectă sub apă, se pot întâmpla lucruri neașteptate, deci noi stăm cu emoții până în ultimul moment.

Constantin Popovici: Când faci sportul ăsta, poți să pleci la drum cu gândul că e posibil să se întâmple orice

A avut destule accidente din care a învățat. Este "prietenul" doctorilor. Operații la gleznă și la nivelul șoldului, probleme la plămâni și multă, multă recuperare.

Antrenor: Spre deosebire de mulți sportivi care renunță atunci când sunt accidentați sau operați sau când sunt dezamăgiți de rezultatele proaste, pe Costa asta îl încurajează mai tare și mai tare. La nivelul competiției de cliff diving este recunoscut pentru exercițiile sale spectaculoase. Eu am lucrat foarte mult la 2 sărituri noi. Eu le-am inventat săritura Popovici și am ridicat ștacheta la nivel global. Costa are foarte mulți fani și urmăritori în România.

Reporter: Care au fost locurile cele mai pitorești, cele mai colorate așa, din punctul tău de vedere?

Constantin Popovici: Păi în primul rând, Salina Turda, pentru că sunt români și mie îmi place să promovez țara. Atunci am făcut un proiect international, a fost un impact global, adică toată lumea muncea. Băi, ai sărit, te-am văzut.

Cumnatul australian are numai cuvinte de laudĂ.

Jesse Carver: Cred își cunoaște corpul și știe ce trebuie să facă și ascultă de el. Cred că nu mulți sportivi fac asta.

E un sport din ce în ce mai popular. Văzuți în urmă cu ceva timp ca niște nebuni care sar de pe stânci, astazi sunt recunoscuți ca sportivi de top și, probbail, în curand se va întroduce și proba de 27 de metri la nivel olimpic.

Constantin Popovici: Mulți mă întreabă de ce n-ai plecat. Mie îmi place, adică, da, sunt și aici neajunsuri, dar tot acasă e cel mai bine și să știi că în ultimii 20 de ani deja s-a văzut o îmbunătățire. E loc de mai bine, dar mă bucur că am evoluat în multe domenii în România.

Are incredere în Romania și în potențialul ei

Constantin Popovici: Dacă îți dai silința și crezi în tine, se poate chiar așa, cu neajunsurile noastre. Eu am făcut performanță, cine se gândea vreodată în România la sărituri în apă. Ajungi campion mondial? Iar eu credeam. Vezi, mulți nu credeau, da astazi trebuie să-ți depășești un pic limitele și cred că și ca antrenor poți să aduci niște chestii bune în România.

Deși a văzut toată lumea, acasă este la București sau la Bacău.

Constantin Popovici: Chiar și anul trecut, în Germania, au încercat să mă recruteze pentru antrenorat. În Germania, la în sărituri în apă sunt unii dintre cei mai buni sportivi din lume și au baze zic. Deocamdată fac sărituri în apă încă fac sport de performanță, nu am timp să antrenez.

Constantin Popovici demonstreaza că indiferent de accidente, se poate merge mai departe. Cu multă voință și disciplină a câștigat respectul lumii.

