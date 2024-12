Care este povestea celor de la „Code for Romania”, o organizație care face viața românilor mai ușoară

Bogdan Ivanel este fondatorul „Code for Romania”, organizația care a furnizat statului român și cetățenilor zeci de aplicații gratuite care le fac viața mai ușoară.

Datorită lor, milioane de români pot urmări rezultatele votului la alegeri în timp real, iar departamentul pentru situații de urgență are acum o platformă informatică prin care poate coordona resursele umanitare în caz de dezastre.

„Code for Romania” a fost premiați pe două continente, iar acum soluțiile lor sunt utilizate la nivel global.

Sunt informaticieni, sociologi, cercetători, designeri sau comunicatori. Ei sunt tinerii din spatele rezultatevot.ro, site-ul unde, începând cu 2016, peste 2,5 milioane de români au putut vizualiza în timp real prezența la vot și rezultatul alegerilor din fiecare oraș, sat sau comună.



Bogdan Ivanel este fondatorul Code For Romania, unul dintre tinerii care s-a întors în țară din diaspora. În alt colț, se țin dezbateri transmise în direct pe social media la care sunt invitați Răzvan Petri și Vlad Adamescu, doi absolvenți de științe politice la King's College Londra și fondatori ai site-ului Politica la Minut.



Romania n-are încă toate instinctele unei societăți democratice. Învățăm lent și stângaci



Tot echipa Code for Romania a dezvoltat Votdiaspora.ro , care a ajutat peste 650.000 de români de peste hotare să-și găsească mai ușor cea mai apropiat secție de votare din străinătate.

Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania: „Noi am construit-o, de fapt, pentru noi, că eram în diaspora. Ministerul de externe publicase un ghid al votantului român în străinătate de 38 de pagini, scris în „legaleză”. Nu înțelegeai nimic din el, motiv pentru care noi am transformat asta în niște informații prin care puteai să treci într-un minut jumate, să-ți spună ce acte să ai la tine și unde poți să votezi”

Bogdan are 37 de ani. A absolvit facultatea din Utrecht, are un Masterat în Studii Est Europene la Oxford și a fost cercetător și profesor la Universitatea Berkley din Statele Unite, unde s-a specializat în istorie și drept internațional.

Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania: „Se leagă de o parte a personalității mele care este de justițiar, de a pune ordine, de a pune dreptate în lume. Cumva, primul meu vis de cariera a fost să fiu procuror internațional.”

A adunat în jurul sau peste 30 de tineri de mai multe naționalități care lucrează din București, Iași, Haga sau Bruxelles. Mai mult, a început să convingă studenți români să nu mai plece din țară.

Code for Romania ia milioane de date, statistici sau legi împrăștiate în instituțiile statului român și le transformă în site-uri și aplicații utile pentru cetățeni.

SINCRON Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania: „Tehnologia oferă numeroase beneficii: poate crește viteza dacă este utilizată corect, asigură trasabilitate, eficiență și coordonare. De cele mai multe ori, aduce și transparență, dacă știm cum să analizăm ceea ce se întâmplă în interiorul sistemului”

Pe scurt, ei oferă gratuit soluțiile digitale pe care statul nu este în stare să le implementeze pentru proprii cetățeni.

Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania:„Am lansat de curând trei soluții pe sănătate mintală. Noi am reușit să proiectăm 400 de soluții de care România are nevoie. Ieri, am construit 70 dintre ele”

Practica în drept internațional a făcut-o la Tribunalul Internațional de la Haga, doar că nu a nimerit în echipa procurorilor, ci în cea a aparatorilor lui Miko Stanisici, fostul ministru de interne din Bosnia, condamnat pentru crime împotriva umanității.

Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania: „Dacă ne asigurăm că oferim cea mai bună apărare posibilă și, în ciuda acestui fapt, cineva este condamnat, acea condamnare devine una care rezistă în fața opiniei publice. De aici a pornit și fascinația mea de a înțelege zonele de război și de conflict. Ulterior, mi-am început doctoratul la Universitatea de Științe Politice din Paris pe o temă propusă de mine: ocupația ascunsă în spatele unor statalități false, folosind modelul Transnistriei.”

Bursele de studiu l-au ajutat să viziteze și să înțeleagă de la fața locului toate zonele de conflict pe care le-a cercetat. În 2016 a decis să se întoarcă în România, cu tot bagajul de cunoștințe acumulat.

Bogdan Ivanel – fondator Code for Romania: „Momentul Colectiv, acela a fost triggerul. Mi-am dat seama că mulți oameni erau în stradă cerând mai multă transparență. Și m-am întrebat: dacă guvernul ne-ar oferi mâine toată transparența posibilă, am ști ce să facem cu ea? Accesul la date nu înseamnă automat informație. Trebuie să traduci datele pentru a le transforma în informație. Atunci am înțeles că foarte puțini făceau acest lucru.”

La scurt timp, a cunoscut-o pe Dana, soția sa. Este psiholog, iar când s-au întâlnit era observator la alegerile prezidențiale din 2016.

Dana Ivanel – psiholog: „Ne-am cunoscut pe o aplicație, dar nu o aplicație cum vă gândiți voi, ci o aplicație de monitorizare a alegerilor ne-a adus împreună.”

Aplicația de monitorizarea a alegerilor este acum folosită în alte 5 țări, iar Dana este și ea un om de baza în Code for Romania.

Dana Ivanel – psiholog: „Mi-am suflecat și eu mânecile alături de ei. Nu mi s-a părut că mai există altă variantă decât să încep și eu să fac împreună cu ei tot ce pot, tot ce știu. Chiar și la lucruri la care nu mă pricepeam, cineva trebuia să le facă.”

În 2022 tot Code for Romania a proiectat platforma Dopohoma , sistemul prin care statul român a repartizat locuri de cazare și ajutoare pentru refugiații ucraineni.

Bogdan Ivanel: „Mâncare, medicamente, paturi ,transport, au fost administrate mai ales în perioada roșie a crizei dar și acum de DSU prin acest sistem. Aceste platforme sunt unele foarte complexe care ar fi durat în mod normal 8-9 luni că să le dezvolți și să le pui pe piață. Noi le-am dezvoltat într-o săptămână. Acum statul român e echipat cu niște mecanisme care vor fi utile și dacă vine o criza în România. Dacă mâine avem un cutremur, DSU are un sistem prin care poate oferi locuri de cazare pentru cei care rămân fără adăpost”

Platforma informatică a ajuns rapid în atenția mass-media și organizațiilor internaționale.

Proiectul a fost premiat la forumul de pace de la Paris, dar și în Statele Unite, de prestigioasa Univeristate din New York. Anul trecut, Guvernul German și Primăria din Haga au decis să le finanțeze extinderea la nivel global…așa s-a născut Commit Global primul ONG creat de români cu impact la nivel internațional. Este varianta globală a Code for Romania, iar sediul și l-au deschis anul trecut , la Haga în prezența primarului.

Jan Van Zanen – primar Haga: „Orașul nostru consideră o mare onoare faptul că Commit Global și-a deschis aici sediul global.”

Bogdan Ivanel: „Nevoile sunt aceleași. Nevoile din România, cu nevoile din Liban, cu nevoile din Mexic. Trebuie să nu construim din nou și din nou același lucru,ci să facem o infrastructură comună distribuită la nivel global”

Acum, lucrează pe mai multe fronturi în deodată. În timp ce Bogdan și Code for Romania monitorizează alegerile din București, Olivia coordonează echipa Commit Global de la Haga.

Olivia Verhera – fondator Commit Global: „Ne-am organizat pe ture și pe rânduri, am verificat, funcționează”

Soluțiile pentru monitorizarea voturilor sau pentru refugiați sunt acum utilizate pe trei continente. În alt birou, Galyna refugiata din Ucraina ține legătura cu Teodora, Anca și Oana, care sunt pe teren în Armenia.

Anul trecut au fost invitați la discuții de Casa Alba, iar în octombrie profesorul Don Norman i-a chemat în California să le vorbească tinerilor și antreprenorilor din Statele Unite despre munca lor.

Din San Diego, s-au dus direct în Tijuana, unde ajuta ONG-urile din Mexic la soluții pentru cazarea refugiatilor din America de Sud blocați la granița dintre Mexic și Statele Unite.

Bogdan Ivanel: „Am fost din Somalia până în Palestina, din Liban până în Nagorno-Karabah, din Abhazia până în Ciprul de Nord”

Ambii părinți ai lui Bogdan au absolvit cibernetica, iar tatăl a fost profesor la ASE. Aceștia au ținut să-i insufle încă de mic importanța spiritului civic.

„Noi suntem cei pe care i-am tot așteptat” este motto-ul Code for Romania.