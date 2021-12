Bogdan Enescu, unul dintre cei mai apreciați profesori. A câștigat aurul la olimpiadă și acum îi pregătește pe elevi

A câștigat aurul la olimpiada internațională de matematică în anii 70, iar după revoluție a început să pregătească loturile de olimpici ale României.

Bogdan Enescu este unul dintre cei mai apreciați profesori din România. A primit oferte de peste tot din lume, însă a ales să rămână în țară și să predea la liceul unde a fost elev. Acolo, de mai bine de 10 ani îmbină educația cu tehnologia, îi încurajează pe elevi să-și aducă telefoanele și tabletele la clasă și caută în continuu noi metode inedite pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai ușor problemele complicate.

A câștigat aurul la Olimpiada Internațională de Matematică în anii '70, iar după Revoluție a început să pregătească loturile de olimpici ale României.

Bogdan Enescu este unul dintre cei mai apreciați profesori din România. A primit oferte de peste tot din lume, însă a ales să rămână în țară și să predea la liceul unde a fost elev. Acolo, de mai bine de 10 ani îmbină educația cu tehnologia, îi încurajează pe elevi să-și aducă telefoanele și tabletele la clasă și caută încontinuu noi metode inedite pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai ușor problemele complicate.

Profesorul așterne pe tabla integrală de la a la b din f de x de x. Complicat. Urmează și un grafic și trebuie calculată o arie.

Asistăm la o lecție de matematică predată în sistem hibrid, dar nu cel cu care ne-am obișnuit în pandemie.

De mai bine de 10 ani, elevii Liceului Hasdeu sunt încurajați să vină la orele de matematică cu tabletele, telefoanele sau laptopurile și să le folosească.

De la catedră profesorul introduce pe laptop tot felul de valori, iar elevii urmăresc în timp real pe aparate cum se modifică graficul și înțeleg mai ușor noțiuni complexe de matematică.

Odată cu N se mărește și atenția elevilor. Tehnologia îi ține preocupați la ore.

Dar, din fericire, a face lucrurile complicate mai ușor de înțeles este de mai bine de 30 de ani talentul lui Bogdan Enescu, unul dintre cei mai apreciați dascăli din România.

Elev: ”Îmbină foarte mult tehnologia în clasa a X-a când discutăm grafice sau la funcția exponențială”

Elev: ”Știu sigur că in gimnaziu mă plictiseam uneori la orele de matematică, dar acum de când profesorul meu este domnul Enescu niciodată nu mă plictisesc.”

Folosește un catalog electronic, unde părinții pot verifica în timp real notele sau absențele copiilor. Pe alt soft le încarcă exercițiile și temele pentru acasă în Cloud. Îi simți bucuria în voce când îl rogi să explice cum folosește tehnologia la ore.

Bogdan Enescu, profesor: ”La geometrie este ultraspectaculos. Eu pot să fac rotații în spațiu, orice, pot să mișc ca să văd din toate punctele de vedere.”

Paul Angelescu: A fost greu să introduceți toate metodele moderne?

Prof. Bogdan Enescu: Nu, n-a fost greu pentru că pentru ei este foarte spectaculos, și pentru mine e foarte incitant, îmi place să fac chestia asta."

Paul Angelescu: Pentru că sunt mulți profesori care se tem de tehnologie.

Prof. Bogdan Enescu: Așa și șofatul, pentru unii e foarte greu, nu? Eu pot să le explic în cuvinte o groază de chestii, dar dacă le pun un astfel de desen interactiv și dinamic, e cu totul atlceva.

De-a lungul anilor, Bogdan Enescu a format unele dintre cele mai luminate minți ale României.

Prof. Bogdan Enescu: "Ăștia-s olimpicii mei internaționali. Iuliana Pascu lucrează în industria soft, cred că la Twitter. Cosmin e în Franța, profesor la Marsilia, Dragoș e în State."

Cel mai bun rezultat obținut de un elev al liceului Hasdeu la matematică a fost în 1978, când România a luat medalia de aur la Olimpiada Internațională. Momentul a fost imortalizat la telejurnalul televiziunii publice.

Elevul Bogdan Enescu a luat argint, aur și bronz la olimpiadele internaționale de la Belgrad, București și Londra.

Anglia și Iugoslavia au fost primele sale ferestre către Occident.

Bogdan Enescu, profesor: ”A fost prima dată când am văzut Coca Cola în vitrină sau gumă de mestecat peste tot. Nu găseai în România așa ceva. Plus, în Belgrad, șosele suspendate, nu văzusem decât în filme așa ceva, nicicum în România.”

După olimpiada de la Londra, primarul a invitat delegația română la un dineu.

Bogdan Enescu - profesor: "Eram puțin în întârziere. am alergat, am ajuns la Houses of Parliament. La un moment dat, ajungem în fața unei uși imense, și un al treilea individ îmbrăcât în uniformă, care ne-a întrebat: "What is your name?" Spun 'My name Is Enescu". "Which team?" "From Romania". Și în momentul ăla, se deschide ușa larg, și strigă tare: "Mister Enescu, from the Romanian team".

În timp ce la Londra ușile erau larg deschise, la București regimul le închidea.

Bogdan Enescu, profesor: ”Am fost transformat din clasă de mate-fizică în clasă de producător prin așchiere. Da da. Doi ani de zile am făcut jumătate din ore la mașini unelte, scule dispozitive și verificatoare, tehnologia construcțiilor de mașini.”

Paul Angelescu: În ce perioadă a fost asta?

Bogdan Enescu: Anii 78-89

Paul Angelescu: Practic, anii în care Dumneavoastră ați câștigat aurul, erau anii în care v-au trimis și la strung.

Bogdan Enescu: Exact. Chiar am lucrat, era mișto

Mai puțin mișto pentru elevul Enescu și colegii săi a fost când inginerul numit diriginte a vrut să preia orele altor profesori.

Bogdan Enescu, profesor: ”Atunci am simțit nevoia să protestăm și n-am mai intrat la oră. Am ieșit, acolo se întâmpla, la etajul 1. Și când a venit inginerul la oră, ne-a văzut pe toți afară. "Ce-i cu voi aici?" M-am simțit dator să iau cuvântul. Domn' profesor, intrăm, dar dacă ne promiteți că nu ne luați și orele de desen"

În plină revoluție culturală comunistă, Bogdan Enescu asculta rock, cânta la chitara clasică și participa la concursuri unde interpreta melodii subversive.

Bogdan Enescu - profesor: Avem voie în limba engleză, tovarășa dirigintă? "Da!" Și am ales o melodie din opera rock Jesus Christ Superstar, nespunând despre ce e vorba, ca să nu fim cenzurați, și nu a fost nici un fel de problemă. Nu s-a prins nimeni. În afară de noi nu știa nimeni cum sună Jesus Christ Superstar.

În tabere le cânta elevilor la chitară, iar acasă și-a învățat fiul primele lui acorduri.

Vlad locuiește în București, are propria formație de rock, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, a avut deja concerte în țară și în străinătate și lucrează la o companie care administrează drepturile de autor pentru muzicieni.

Vlad Enescu, fiul lui Bogdan Enescu: ”Nu a avut niciodată pretenția să bage muzică pe gât. În muzică e matematică câtă vrei. Asta chiar a fost una dintre primele chestii pe care mi le-a explicat. Gama cromatică pe care o auzim în 90% din muzica din vest este pură matematică.”

Vlad Enescu - fiul lui Bogdan Enescu: Nu a avut niciodată pretenția să bage muzică pe gât. În muzică e matematică, câtă vrei. Asta chiar a fost una dintre primele chestii pe care mi le-a explicat. În timp ce m-a învățat să fac un acord la chitară, îmi zicea care sunt rațiile dintre taste și chestii de genul asta. Gama cromatică pe care o auzim în 90% din muzica din vest este pură matematică.

Atât acasă, cât și la clasă, Bogdan Enescu a căutat tot timpul metode inedite de a explica lucrurile.

Paul Angelescu, corespondentul Știrilor Pro TV: ”Cum reușiți să-i țineți pe elevi atenți?”

Bogdan Enescu: ”Încerc să nu fiu plictisitor, asta în primul rând. Încerc să fac lucrurile, când se poate, cât se poate de interesante. Încerc, pentru că monotonia omoară.”

Își amintește că părinții lui, ingineri constructori, nu l-au împins de la spate să învețe. În schimb îi plăceau de mic problemele.

Bogdan Enescu, profesor: ”Îmi aduc aminte de bunicul meu, colonel de aviație, era pensionar. După ce termina treburile casei, făcea și piața și nota toate cumpărăturile pe caiet, așa, cu multă exactitate. Scotea o gazetă matematică și începea să rezolve problemele din gazeta matematică. Acolo am văzut prima dată gazeta matematică.”

Soția este și ea profesoară, de fizică, la același liceu. S-au cunoscut pe terenul de baschet.

Discuție între soții Enescu:

-M-a cucerit în timpul unui meci de baschet am fost mai apropiați așa.

- I-auzi!

- N-ai știut asta niciodată,nu?

- Nu.

- Da, atunci mi s-a părut așa că era alt Bogdan Enescu decât îl vedeam prin școală.

Violeta Țîrlea i-a fost elevă. El a inspirat-o să devină profesoară și azi sunt colegi de cancelarie.

Violeta, fostă elevă, profesoară: ”L-am perceput ca pe un profesor carismatic care prezenta fiecare lecție într-o poveste. Am terminat liceul convinsă că vreau să devin profesor și atunci influența a fost puternică.”

Bogdan Enescu, profesor: ”Te impresionează atunci când vezi că un fost elev își aduce aminte de tine.”

După 90, a condus de mai multe ori spre succes lotul României la olimpiadele internaționale de matematică, unde este și antrenor. În pandemie și-a amenajat în apartament un colț cu tablă, camera video și laptop, de unde îi pregătește olimpicii din toată țara.

Paul Angelescu: Cum trebuie să reacționeze un profesor, în momentul în care un elev greșește?

Bogdan Enescu: În primul rând, trebuie să fii comoplet deschis la asa ceva, sa intelegi de ce s-a întâmplat respectiva greșeală și să încerc să repar lucrurile, în felul ăsta. Nu știu dacă ați sesizat astăzi, la una dintre ore, un copil mi-a dat un răspuns greșit la o problemă, și i-am spus "bănuiesc că ai gândit în felul următor, de ai ajuins la acel rezultat greșit" Dacă îmi dau seama cum a gândit, pot să-i explic cum e bine"

Statele Unite, Ungaria, Pakistan și Moldova sunt câteva dintre țările care au apelat la el că să le pregătească olimpicii. Preda an de an peste hotare, de unde a primit și oferte să se mute, dar le-a refuzat.

De jumătate de secol, matematica și liceul Hașdeu din Buzău sunt constantele din viața lui Bogdan Enescu.

Aici și-a găsit mentorii care l-au ajutat să devină cel mai bun din lume și i-au deschis porțile către Occident. Tot aici a devenit el însuși mentor pentru următoarele generații de copii talentați.

Un profesor mereu în cautarea unor noi variabile pentru a rezolva o ecuație complicată: cum să lumineze cât mai multe minți