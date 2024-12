O familie din Botoșani a pus satul Frumușica pe harta viticolă a țării. Ioana și Sebastian au ridicat standardele în domeniu

Soții Jitariu au făcut facultatea aici, au plecat la muncă în Italia, dar tot timpul au fost cu gândul că trebuie să se întoarcă acasă și să facă o altfel de agricultură, după carte și după metode în care "calitatea" să fie cuvantul de ordine. După 7 ani de muncă peste graniță și alți șase ani de trudă în vie, au reușit să ridice standardele în producția de vin.

O ședință video de promovare are loc la primele ore ale dimineții, pe dealurile comunei Frumușica din Botoșani. Protagoniști - soții Jitariu. Ioana filmeaza, Sebastian intră în acțiune cu tractorul. Imaginile ajung imediat pe internet pentru ca lumea să afle despre via plantată aici cu mâinile lor.

Ioana Jitariu: Am plecat cu gândul că vom sta un an, doi, trei, după care ne întoarcem și facem ceva frumos, s-au făcut șapte ani, au venit 2 copii. Da, deci s-a prelungit timpul, dar oricum noi știam că vrem să ne întoarcem. De ce? Pentru că aveam un vis de realizat.

Sebastian Jitariu: Dacă toți cei pregătiți ar pleca, ce mai facem? Asta e problema. Trebuie să ne întoarcem cu toții și să îmbunătățim România. Asta e. Noi am făcut aici o părticică bună din Occident.

Familia are o cramă mică, unde produce 5 mii de sticle pe an. Soții se ocupă de vie, de pământ, de vin, de vânzare și promovare, de tot. În beciul reamenajat au loc degustările.

Au plecat în Italia după ce au terminat Facultatea de Ecologie și Protectia mediului. Sebastian a lucrat într-o fermă, iar Ioana în bucătăria unui restaurant.

Sebastian Jitariu: La un moment dat am avut o sclipire de fericire și am zis hai să îmi infiintez și eu o plantație în țară. Am venit și am plantat această vie.

În satul părinților au scos porumbul din fundul curții. Cu banii adunați în Italia, dar și cu multe împrumuturi de la rude, s-au apucat să facă agricultură bio. Era primavara lui 2018. Pentru aceste locuri metoda de plantare era nemaivăzută. Mai multe echipamente au fost aduse din Italia. Ca procentul de prindere să fie cât mai mare au folosit metoda inundării. În ajutor le-au sărit prietenii și cei apropiați.

În trei ani, după multă muncă, via a fost pe rod. Totul se produce după metodele învățate în Italia și la standardele care fac vinul să fie bio. Terenul lor nu depășea un hectar, așa că au mai arendat 2 hectare de vie pe care o ecologizează. Diferența între via lor și via vecinilor se vede cu ochiul liber. În ciuda vremiii, care pe alții i-a lăsat fără producție, strugurii lor au fost excelenți.

Viorel Jitariu, tatăl: E nevoie în primul rând de educație. Omul care primește o educație sănătoasă știe din start ce să facă. Să urce la un nivel mai înalt, să câștige, să își pună mintea la contribuție.

Ana si Maria s-au născut în Italia, dar au crescut în România. În micuța pivniță, copilele îi ajută pe părinți să pregătească sticlele pentru vânzare.

Familia Jitariu: Noi ne-am întors să le fie tuturor bine

Ușor nu le este. Se lovesc în primul rând de birocrație.

Ioana Jitariu: Dacă s-ar vedea birocrația, cred că noi nu ne-am mai vedea de ea. Îmi dădeau o grămadă de hârtii. La instituțiile statului trebuie să mergi efectiv tu cu hârtii. Noi facem România. Nu trebuie să spunem gata, mai sus nu se poate. Ba se poate. Standardul îl ridicăm noi toți laolaltă.

Ioana a învățat în Tirol să gătească. Are planuri mari. Vrea să deschidă un punct gastronomic și să construiască o pensiune.

Dupa ce oaspeții pleacă, Sebastian se întoarce în crama unde vinul trebuie pritocit pentru a patra oara. Ioana își reia locul în bucătărie și pregateste masa pentru urmatorul grup care sosește în curând la degustare.

Până să ajungă în pahar, drumul vinului e lung și înseamnă zeci de activități Familia Jitariu face totul ca la carte, după metodele învățate în școală și șlefuite în afara țării. Pe aceste dealuri au reușit să ridice la un alt nivel producția de vin. Îi învață și pe alții că prin muncă se obtine calitate.

