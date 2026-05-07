Trupul pruncului, o fetiţă, a fost găsit după 3 săptămâni în grădina din spatele casei, spun procurorii.

Mama s-a încurcat în declarații, iar expertiza psihiatrică a arătat că are discernământ deci poate răspunde penal. Femeia de 32 de ani din localitatea Corni, judeţul Botoşani, mai are 4 copii, între 2 şi 16 ani.

Susține că a născut singură, acasă, un bebeluș mort și a decis să îl îngroape în spatele casei.

Reporter: Cum v-ați dat seama că era decedătă fetița?

Florentina Martiniuc, mama: ”Că nu plângea și nu spunea nimic. Nu am sunat nici la Salvare, nu am sunat la nimic. Am îngropat-o în grădină. După aceea mi-am dat seama că am făcut o prostie”.

Reporter: Cum de nu ați anunțat pe nimeni că ați născut?

Florentina Martiniuc, mama: ”Am intrat în panică, nu știam ce să fac”.

Mama susține că nu a fost la controale pe perioada sarcinii și că i-ar fi spus soțului despre naştere abia după o săptămână. Nici bărbatul nu a anunţat autorităţile.

Ulterior, asistenta din localitate, în urma controalelor la domiciliu, și-a dat seama că bebelușul lipsește.

Mihaela Oniciuc, asistent social: ”Prima dată, de fapt, mama ne-a declarat că a mers la un cabinet medical privat din Botoșani unde i-a făcut interupere de sarcină. Ne-a șocat și pe noi gestul ei. Nouă ne-a zis că l-a scăpat în toaletă, după aia că l-ar fi născut în casă, după aia că a avut sângerări, după ăia că nu a avut dureri”.

Iniţial, mama ar fi susținut că ar fi îngropat copilul, în cimitir.

Valerian Vărvăruc, primarul comunei Corni: ”Până la urmă, s-a dovedit că ea a îngropat copilul în curtea casei. Noi am sesizat Asistența Socială de la Botoșani, să vedem în ce măsură copiii mai pot să rămână acolo sau nu. Doamna a fost supusă unui control psihiatric, a fost că nu are probleme”.

Unul dintre copiii femeii este cel care le-a indicat poliţiştilor locul unde e îngropat bebeluşul. Trupul neînsufleţit al fetiţei a fost ridicat de cei de la Medicină Legală.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: ”În urmă cu trei săptămâni, o femeie din județul Botoșani ar fi născut un făt decedat, pe care, ulterior, l-ar fi îngropat”.

Medicii legişti vor stabili dacă nou născutul, care a venit pe lume la termen, era mort sau dacă decesul a survenit după naștere.

Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani: ”Până în prezent, cercetările s-au efectuat cu privire la infracțiunea de întreruperea cursului sarcinii, urmând a se stabili dacă este vorba de o infracțiune de omor”.

Până acum, femeia nu a fost audiată.