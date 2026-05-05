În urma votului asupra moțiunii de cenzură, Partidul Socialiștilor Europeni (PES) își exprimă sprijinul ferm pentru partidul său membru din România, Partidul Social Democrat (PSD), și susține formarea rapidă a unui guvern proeuropean, cu o conducere reînnoită, potrivit unui comunicat transmis de reprezentanți.

Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Mesaj de la Bruxelles

Într-un comunicat oficial, PES subliniază că actualul context politic impune „claritate, stabilitate și leadership” orientat către rezultate concrete pentru cetățeni. Reprezentanții formațiunii europene atrag atenția că un guvern pe deplin funcțional este esențial pentru asigurarea continuității instituționale, accesarea fondurilor europene și protejarea economiei și a locurilor de muncă, pe fondul presiunilor legate de costul vieții.

„Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate și leadership care să livreze rezultate pentru cetățeni. Un guvern pe deplin funcțional este esențial pentru a asigura accesarea fondurilor europene, continuitatea instituțională, protejarea locurilor de muncă, menținerea coeziunii sociale și pentru a răspunde presiunilor legate de costul vieții.

PES subliniază că viitorul guvern trebuie să plaseze echitatea socială în centrul agendei sale, acordând prioritate investițiilor publice, consolidării protecției sociale și asigurării faptului că redresarea economică aduce beneficii pentru toți. Îndepărtarea de politicile de austeritate va fi esențială pentru a preveni adâncirea inegalităților și pentru a reconstrui încrederea publică.

Asigurarea stabilității necesită, de asemenea, o abordare constructivă și responsabilă din partea actorilor politici. Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, respect reciproc și un angajament comun pentru îmbunătățirea concretă a vieții de zi cu zi a cetățenilor”, a transmis PES.

Secretarul general al PES, Giacomo Filibeck, a declarat: „România are nevoie de un guvern care să ofere stabilitate și îmbunătățiri reale în viața oamenilor. Nu este vorba doar despre acorduri politice, ci despre protejarea cetățenilor de incertitudinea economică, consolidarea echității sociale și refacerea încrederii în instituțiile democratice. Social-democrații sunt pregătiți să sprijine o cale de urmat care pune oamenii pe primul loc.”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament, că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment, chiar dacă e interimar, pentru că a fost un vot covârşitor.

„Cred că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor. Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.”, a spus președintele PSD.

Grindeanu a mai precizat că PSD nu va susţine guverne minoritare.

Căderea Guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni, cât și partidele parlamentare.

Ce se întâmplă după adoptarea moțiunii de cenzură

Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, Executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Guvernului către președintele României.

Conform Constituției României, situația este reglementată clar:

„Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alin. (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Astfel, Guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului.