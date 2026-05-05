Demersul comun a fost lansat pe 28 aprilie, când Partidul Social Democrat (PSD), care s-a retras din coaliție la sfârșitul lunii aprilie, și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid de opoziție de extremă dreapta, au depus moțiunea în Parlament.

După dezbaterile parlamentare, 281 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii, iar patru împotrivă. Parlamentarii Partidului Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, precum și cei ai partenerilor de coaliție USR și UDMR, nu au votat.

Bolojan a calificat moțiunea drept „cinică și artificială” și a declarat înainte de vot că aceasta „pare a fi scrisă de oameni care nu au fost zilnic la guvernare și nu au participat la toate deciziile”.

„Este cinică, pentru că nu ține cont de contextul în care ne aflăm”, a spus el. „Am preluat funcția de prim-ministru conștient că vine cu o presiune enormă și că nu voi primi aplauze din partea cetățenilor. Dar am ales să fac ceea ce era urgent și necesar pentru țara noastră.”

România se confruntă cu o perioadă prelungită de instabilitate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, iar țara se luptă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din UE, inflație ridicată și o recesiune tehnică.

În iunie, când coaliția a fost învestită, aceasta și-a asumat reducerea deficitului bugetar ca prioritate principală. PSD s-a aflat frecvent în conflict cu Bolojan în privința măsurilor de austeritate, care au inclus majorări de taxe, înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public, precum și reducerea cheltuielilor și a numărului de angajați din administrația publică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Bolojan ar trebui să desemneze un premier interimar, având în vedere rezultatul votului, și a adăugat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să consulte PSD.

„Aș vrea să găsim rapid o soluție… împreună cu celelalte partide și să mergem mai departe”, a spus Grindeanu. „PSD este dispus să găsească rapid o soluție. Toate opțiunile sunt deschise.”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a scris într-o postare pe rețelele sociale că PSD și AUR „au datoria să preia guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar”, acuzând cele două partide că „fac teatru politic”.

„Nu poți dărâma un guvern și apoi să fugi de responsabilitate”, a spus Motreanu. „În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni.”

PSD a declarat săptămâna trecută că Bolojan „nu a reușit să implementeze nicio reformă reală” în cele 10 luni de guvernare și că România are nevoie de un lider „capabil de colaborare”.

Bolojan a susținut că a adoptat măsuri fiscale dure, dar necesare, care au „recâștigat încrederea piețelor în guvernul României”.

PSD ar fi necesar pentru formarea unei majorități parlamentare pro-europene. Partidul a exclus anterior intrarea într-un guvern alături de AUR. Liderul AUR, George Simion, a declarat marți că alegătorii „și-au dorit apă, hrană, energie”, dar au „primit taxe, război și sărăcie”.