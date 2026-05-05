Lidera SOS Diana Șoșoacă a venit, a strigat cât pentru tot grupul parlamentar și a plecat rapid, lăsându-și colegii să ducă moțiunea până la capăt.

În alt colț al Parlamentului, însă, volumul era deja sus. Parlamentarii noului grup PACE îi făceau instructaj accelerat unui membru AUR.

În acest vacarm, liderul Sorin Grindeanu a ales strategia clasică: mai puține cuvinte - mai puține riscuri.

La fel și, de-acum, premierul demis Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Vă rog să fiți politicoși, v-am spus că nu fac declarații pe holurile Parlamentului."

Dacă unii fugeau de microfoane, George Becali încerca pur și simplu să își găsească drumul prin Parlament.

George Becali: „Unde e, unde e... mă, mi-ați ascuns...? Nu găsiți intrarea?"

Odată ajunși în plen, spectacolul a intrat într-o nouă etapă: războiul fluturașilor. PSD a împărțit pliante despre așa-numita echipă de căpușe a lui Bolojan, plus un bilet doar dus București–Oradea pentru premier.

PNL a contraatacat disciplinat, cu propriul decalog al dezastrului care ar urma după căderea guvernului. Practic, moțiunea s-a votat între atacuri politice și marketing electoral. La prezidiu, Diana Buzoianu, ministrul demis al mediului, a încercat să aducă puțină ordine. Dar ordinea a rezistat fix câteva secunde.

Ironii, acuzații și noi atacuri în plen

Parlamentarul AUR a fost la fel de ironic și cu Ilie Bolojan.

Iar când credeam că am văzut tot, George Simion a scos posterul cu Monica Hunyadi, prezentată drept simbol al sinecurilor politice. În stilul caracteristic, George Becali a rezumat întreaga zi politică agitată.

George Becali: „Eu nu știu, nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea și cu asta basta..."

În rest, mult zgomot, multe replici și un guvern care a căzut într-o zi în care Parlamentul a semănat mai degrabă cu un spectacol de improvizație politică decât cu locul în care se decide viitorul țării.