”10 Mai – Ziua Independenţei Naţionale a României! Este data la care România a făcut un pas decisiv: şi-a asumat, fără echivoc, statutul de stat independent”, a scris, duminică, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, în 1877, prin curajul şi viziunea unor lideri precum Mihail Kogălniceanu şi Carol I, România şi-a proclamat independenţa şi a demonstrat, pe câmpul de luptă, că libertatea se câştigă şi se apără.

”Atunci au fost puse bazele unui stat modern şi funcţional. Astăzi, provocarea este o funcţionare mai bună a instituţiilor şi a administraţiei, eficientă şi corectă pentru toţi cetăţenii săi. România are nevoie de reforme profunde în administraţie, economie şi servicii publice. Independenţa câştigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate şi la continuarea modernizării statului, prin instituţii solide, reducerea risipei şi recâştigarea încrederii cetăţenilor”, a adăgat Ilie Bolojan.

Acesta este de părere că, aşa cum prima generaţie de lideri ai României moderne a schimbat destinul ţării, ”şi noi avem datoria să ducem România mai departe, prin muncă, seriozitate şi decizii corecte”.

”Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră!

La mulţi ani, România!”, a adăugat Bolojan.