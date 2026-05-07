Consecinţele creşterii costului carburanţilor pentru angajaţii publici care îşi folosesc autovehiculul în cadrul misiunilor sau pentru a se deplasa la locul de muncă justifică măsuri temporare de adaptare, pe care guvernul le-a prezentat într-un document difuzat joi instituţiilor şi consultat de AFP.

Guvernul recomandă extinderea telemuncii

Circulara, semnată de ministrul acţiunii şi conturilor publice, David Amiel, recomandă ministerelor să studieze „posibilităţi de creştere individualizată a utilizării telemuncii”, în special pentru angajaţii care se deplasează de la domiciliu la locul de muncă cu autovehiculul personal.

Documentul precizează că aceasta trebuie să se facă în limita maximă legală de trei zile de telemuncă pe săptămână pentru un angajat cu normă întreagă.

Deplasările profesionale, limitate

Ministrul Amiel a cerut, de asemenea, „reducerea imediată a deplasărilor profesionale evitabile”.

În mod concret, reuniunile, instructajele, seminarele, comisiile etc. vor trebui să se ţină de la distanţă, în format audio sau videoconferinţă.

Potrivit circularei, deplasările vor trebui limitate „exclusiv la misiunile ce nu pot fi amânate şi nici asigurate de la distanţă” şi care „condiţionează în mod direct continuitatea acţiunii statului”, fiind vorba în special de intervenţii urgente şi misiuni de securitate sau de inspecţie.

Sprijin pentru angajaţii cu venituri mici

Ministerul solicită, de asemenea, o mai mare conştientizare în rândul personalului cu privire la măsurile de sprijin luate de guvern, în special indemnizaţia de combustibil de 50 de euro pentru lucrătorii cu venituri mici care conduc pe distanţe lungi, de care pot beneficia dacă sunt eligibili.

Sindicatele critică măsurile

Într-un comunicat, Confederaţia Generală a Muncii (CGT), cea mai mare organizaţie sindicală din sectorul public din Franţa, ia notă de aceste măsuri, dar atrage atenţia că „exercitarea misiunilor de serviciu public al statului va fi redusă într-un mod inacceptabil prin limitarea deplasărilor profesionale”.

„Acordarea indemnizaţiei pentru carburant şi a celor trei zile de telemuncă nu pot fi considerate o soluţionare definitivă”, adaugă confederaţia sindicală, care aminteşte, de asemenea, revendicările sale vizând salarii mai bune, în special renunţarea la îngheţarea valorii indicelui pe baza căruia se calculează parţial remuneraţia angajaţilor publici.