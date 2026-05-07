Potrivit acestuia, poliţiştii au fost sesizaţi marţi seara, prin apel la 112, de către victimă, care şi-a dat seama abia după mai multe ore că fusese înşelată.

Femeia a relatat că a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept ofiţer al Poliţiei Române şi care i-a spus că o persoană urmărită prin Interpol ar fi contractat un credit pe numele său, avertizând-o că banca i-ar putea lua banii.

Cum a fost convinsă victima să depună banii

Bărbatul i-a solicitat să depună toţi banii pe care îi avea în casă într-un cont al Băncii Naţionale a României, care se deschidea prin scanarea unui cod QR. Ulterior, victima a fost apelată de o femeie care s-a recomandat ca fiind angajată a Băncii Naţionale a României şi care i-a spus să se deplaseze la cel mai apropiat bancomat de criptomonede şi să depună banii pe care îi deţine.

Femeia a mers la un bancomat de criptomonede aflat într-un magazin alimentar din Odorheiu Secuiesc şi a depus suma de 40.000 de lei.

Şeful IPJ Harghita a subliniat că poliţiştii din Harghita nu s-au mai confruntat cu o speţă atât de ingenioasă şi a atras atenţia că, deşi numărul infracţiunilor informatice este în scădere, sumele pierdute de victime sunt tot mai mari.

Poliţiştii avertizează asupra fraudelor informatice

La rândul său, inspectorul principal Kovacs Robert, de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Harghita, a menţionat că speţa este elaborată, întrucât combină manipularea şi presiunea psihologică cu utilizarea unor instrumente cibernetice, precum portofelele de criptomonede, care sunt greu de urmărit ulterior.

Reprezentanţii IPJ Harghita au vorbit şi despre campaniile derulate de instituţie privind siguranţa în mediul digital, activităţile fiind orientate către comunităţi şi adaptate specificului judeţului.