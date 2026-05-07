După ce în prima zi a consultărilor informale, Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele USR, Dominic Fritz, el ar urma să se întâlnească joi cu Sorin Grindeanu, susțin surse din PSD.

De dimineață, la Cotroceni ar fi ajuns și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta ar fi discutat cu președintele aproximativ o oră, explică surse politice.

În ceea ce privește opțiunile luate în calcul de social-democrați după ce au votat pentru demiterea guvernului Bolojan, sursele politice susțin că a avut loc o schimbare de atitudine. Astfel, despre varianta PSD-UDMR-minorități, susținut în Parlament de PNL și USR, conducerea PSD a zis inițial nu acestei variante, dar acum nu o exclude.

Cu toate acestea, social-democrații exclud un scenariu în care ar urma să susțină un guvern din opoziție.

PSD și-ar dori ca PNL să facă parte din noul Guvern

După moțiune, PSD caută variante pentru un guvern fără AUR, așa cum cere președintele Nicușor Dan. Dacă Ilie Bolojan nu va fi dat afară din PNL, social-democrații nu vor putea guverna cu liberalii. Așa că ar putea încerca unul cu UDMR.

Liei Olguța Vasilescu și lui Claudiu Manda le surâde propunerea și-l văd pe Sorin Grindeanu premier. Mai multe voci spun că am putea vedea rezultatul negocierilor în 10 zile, când vom afla cine va fi urmașul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Blocați de mișcarea făcută de PNL, care a decis să treacă în opoziție, social-democrații își pun toată baza în președintele Nicușor Dan și în consultările de la Cotroceni pentru a-i întoarce din drum pe liberali.

PSD vrea să continue în aceeași coaliție de guvernare, alături de PNL, USR, UDMR + celelalte minorități, iar liberalii să vină cu premierul, până în aprilie, anul viitor, la rocada guvernamentală.

Deși PNL a votat cu un scor care nu lasă loc de interpretări că nu mai face coaliție cu PSD, social-democrații vor imposibilul și au și favoriți pentru postul de prim-ministru: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Inclusiv Sorin Grindeanu se încălzește pe margine, în caz că PSD ar fi invitat să preia conducerea guvernului.

Dacă nu se înțeleg la nume, atunci Nicușor Dan ar putea împăca taberele cu soluția unui tehnocrat.

O altă variantă ar putea fi un Guvern PSD-UDMR, celelalte minorități, plus aleșii de la POT, SOS și Pace și inclusiv cei 21 de neafiliați. Iar, matematic, un astfel de posibil guvern ar trece de votul Parlamentului, dar ar avea o majoritate subțire.

Am putea ajunge chiar la un guvern minoritar PSD, UDMR plus minoritățile naționale. Cele trei formațiuni adună în parlament 177 de aleși. Dar ar avea nevoie de sustinerea celor de la PNL și USR pentru votul de încredere și ulterior pentru toate proiectele importante.

În tandem, dar de la distanță, el de la București și ea de la Craiova, soții Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu spun că PSD e făcut să guverneze țara, iar dacă liberalii nu se răzgândesc au soluția.