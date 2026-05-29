Radu Miruță, după vizita la blocul lovit de drona rusească: Astăzi semnăm proiectele SAFE pentru apărare împotriva dronelor

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, ține o conferință de presă după ce a vizitat, alături de președintele Nicușor Dan, blocul din Galați pe care a căzut drona rusească.

Adrian Popovici

Declarațiile ministrului:

  • „Cu privire la evenimentul grav de azi noapte, un eveniment pe care nu și l-a dorit nimeni, dar despre care trebuie să vormim liber”, și-a început ministrul conferința de presă.
  • Trebuie înțeles că tehnologia dronelor nu există de 20 de ani pentru a putea fi cumpărată în ultimii 20 de ani.
  • Ministrul a avut o discuție cu comandantul suprem al forțelor NATO din Europa la amiază.
  • „Ca un făcut, chiar astăzi, se vor semna la ora 21.45 proiectele introduse în SAFE pentru apărarea împotriva dronelor”.

„Cu privire la evenimentul grav de azi noapte, a fost un eveniment despre care trebuie vorbit foarte deschis. Trebuie pornit de la faptul că armata a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari, care zboară la altitudini mari. Și nu doar armata română, și armata altor țări”, a declarat ministrul.

Radu Miruță a răspuns și celor care nu cred că drona ar fi din Rusia și i-a invitat să consulte seriile componentelor aparatului care provin din această țară.

Ministrul a revenit și la subiectul celor 4 minute pe care drona le-a petrecut în spațiul aerian românesc. El a explicat faptul că timpul avut la dispoziție nu a reprezentat problema, ci lipsa capabilităților specifice anti-dronă și că avioanele F-16 au reprezentat opțiunea mai puțin eficientă pe care armata a avut-o la îndemână. Cu toate acestea, radarele luate în ultimele luni reprezintă un salt semnificativ față de nivelul anterior al echipării.

Radu Miruță, despre explozia dronei pe un bloc din Galați. „Armata Română face un efort intens”

Declarațiile lui Radu Miruță vin după ce el, alături de președintele Nicușor Dan a făcut, vineri, o vizită la Galați, unde i-a vizitat la spital pe cei doi răniți în urma exploziei și incendiului provocate de prăbușirea unei drone asupra unui bloc de locuințe, o femeie și fiul acesteia în vârstă de 14 ani, după care s-a deplasat la imobilul afectat pentru a evalua situația la fața locului.

În declarația de presă de după această vizită, Miruță a explicat că nu a fost un eşec al Armatei faptul că nu a fost interceptată drona care s-a prăbuşit la Galaţi, deoarece militarii au făcut tot ce se putea cu echipamentele pe care le-au avut la dispoziţie. Miruţă a explicat că, în cele patru minute în care drona s-a aflat în spaţiul aerian românesc, capabilităţile avute la dispoziţie au fost avioanele de vânătoare, dar era riscul mai mare dacă drona era angajată cu o rachetă care putea face o pagubă mai mare.

„Armata Română face un efort intens în ultimele 12 luni. Nu a făcut în ultimul timp astfel de proiecte de înzestrare. Evoluţia acestor ţinte presupune capabilităţi pe care Armata Română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestare (…) Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilităţi de înzestare, de apărare antidronă existente astăzi în lume”, a declarat ministrul Apărării.

El a precizat că, dacă capabilităţile antidronă ar fi existat, atunci incidentul de la Galaţi probabil că nu s-ar fi întâmplat.

„Atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de două luni de zile, a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilităţi şi uitaţi că astăzi suntem în situaţia în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare antidronă. Dacă ele ar fi existat aseară sau dacă ar fi existat acum o jumătate de an, astfel de cazuri cel mai probabil că nu s-ar fi întâmplat”, a mai declarat Radu Miruţă.

El susţine că nu a fost un eşec al Armatei.

„Nu a fost un eşec al Armatei pentru că Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziţie în urma înzestărilor ultimilor ani”, a explicat ministrul Apărării.

Radu Miruţă a explicat că drona s-a aflat timp de patru minute în spaţiul aerian românesc.

„A avut parcurgere în spaţiul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galaţi şi pentru că capabilităţile concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în Armata Română. Tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestare. De ce Armata Română nu s-a înzestrat până acum, este o întrebare la care nu pot să răspund”, a precizat Miruţă.

Cum arată apărarea antidronă a României. Sistemele Ghepard desfășurate în Dobrogea au 60 de ani

Incidentul de la Galați a arătat încă o dată că apărarea antidronă a României este ineficientă. Potrivit MApN, ne bazăm pe sistemele Ghepard, vechi de 60 de ani, și tunuri mobile care pot fi folosite doar în anumite locuri din zona Galați - Tulcea. 
Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”

Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție cu privire la incidentul cu drona cu explozibil care a nimerit, în noaptea de joi spre vineri, un bloc cu 10 etaje din Galați.
Trei ipoteze luate în calcul de MApN despre drona Rusiei care a explodat într-un bloc din Galați. Ce crede Armata

Drona care a lovit blocul de locuințe din Galați avea la bord 30 de kilograme de explozibil. Piloții români au avut doar patru minute să o doboare, dar nu au tras. 

Ce prevede contractul de 565.000 de dolari lunar semnat de Nicușor Dan pentru a păstra buna relație cu SUA

Contractul de consultanţă strategică între Administraţia Prezidenţială a României şi firma Eversheds Sutherland a fost înregistrat în 28 mai la Departamentul american al Justiţiei.

