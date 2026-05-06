„Alegerile anticipate sunt puţin probabile. Nu au fost niciodată în România şi este extrem de improbabil să se întâmple. Trebuie să găsim o soluţie în actualul cadru parlamentar pentru un guvern. Noi încă n-am avut discuţii după moţiunea de ieri. După-amiaza asta o să aibă UDMR o discuţie în forul de conducere şi vom dezbate şi noi, la fel cum a făcut USR-ul, cum a făcut PNL-ul”, a transmis miercuri vicepremierul Tanczos Barna.

Reacția după decizia partidelor de a merge în opoziție

Acesta a precizat că a luat act de decizia celor două partide de a se retrage în opoziţie, iar formaţiunea sa politică va ţine cont de această situaţie.

„Am luat act de decizia celor două partide. Este o decizie fermă, cel puţin în momentul de faţă, de retragere în opoziţie. Va trebui să ne raportăm şi noi la această situaţie. Luăm act şi de ce a spus domnul preşedinte Nicuşor Dan, că nu doreşte în niciun caz un guvern din care să facă parte AUR. Noi, nici atât. Noi nu vom face cu siguranţă parte dintr-un guvern care are susţinere AUR şi rămân variantele pe masă, cele care rămân. Cel puţin zilele acestea, fiecare partid trebuie să vadă şi ce o să facă. Momentan, toată lumea a spus ce nu face”, a precizat el.

În acest context, Tanczos Barna a menţionat că partidul aşteaptă consultările oficiale şi informale de la Cotroceni, în speranţa că, după discuţiile cu preşedintele, se va contura o variantă viabilă de guvernare.

„Aşteptăm consultările formale şi informale de la Cotroceni şi poate o variantă se cristalizează după aceste consultări, chiar şi informale, care vor avea loc cu domnul preşedinte Nicuşor Dan”, a menţionat Tanczos Barna.

El a mai spus că sunt prea puţine variabile "din care să poţi să construieşti", pentru a putea spune astăzi care va fi decizia UDMR.

„Sper să putem spune astăzi, dar sunt prea puţine variabile astăzi din care să poţi să construieşti. Sunt prea puţine variabile. Vedem ce se întâmplă azi, mâine şi săptămâna viitoare, după consultările informale”, a adăugat vicepreşedintele executiv al UDMR.

Posibile scenarii de guvernare, în funcție de „matematică”

Întrebat cum comentează afirmaţiile liderilor PSD, care şi-ar dori un guvern cu UDMR şi minorităţi, susţinut de neafiliaţi, vicepremierul a transmis că totul depinde de matematică.

„Depinde de matematică. Matematica este ştiinţă exactă, când se adună voturile, bob cu bob, dacă dau majoritatea. Este o variantă posibilă, noi nu spunem nu, dar este prematur în momentul de faţă să discutăm despre acest lucru, pentru că nu avem nici consultările de la Cotroceni. Sunt variante teoretice, discutate de colegi. Noi am venit în 2024 într-o coaliţie din care făceau parte PSD, PNL şi UDMR, pentru a asigura majoritatea. Atunci chiar a depins de UDMR dacă avem un guvern pro-european sau nu. Am intrat într-o perioadă foarte complicată, cu deficitul de peste 9%, cu bugetul care trebuia să aducă deficitul la 7%. Cu mine la Ministerul Finanţelor a fost o provocare uriaşă. După cinci luni de zile am început iarăşi negocierile pentru un nou guvern. Eu sper din tot sufletul ca aceste negocieri să fie mult mai rare, să nu negociem guvern după cinci luni, după opt luni, an de an să avem un nou guvern, pentru că, în primul rând, nu ajută economia şi nu ajută în ceea ce priveşte consolidarea credibilităţii României. Dacă cineva astăzi, mâine, săptămâna viitoare se aşază la o masă de discuţii, ar trebui să se gândească la un guvern care să reziste măcar până la alegerile următoare. Mai departe, vedem cine se va înhăma la această activitate”, a comentat vicepremierul.

Oficialul a menţionat că el personal a lucrat foarte bine cu premierul Ilie Bolojan şi nu are ce să-i reproşeze.

„Eu personal am lucrat foarte bine cu domnul Bolojan, nu am reproşuri deosebite. Neînţelegerile inevitabile din activitatea zilnică sunt rezolvabile tot timpul. Am avut dialog constant cu dânsul. Eu n-am ce să-i reproşez dânsului. Fiecare are propriul stil de conducere şi eu am propriul meu stil de conducere. Deci trebuie să ne acomodăm tot timpul şi trebuie să găsim variantele de lucru bune, comune, soluţiile comune, nu să generăm divergenţe. Înţeleg şi poziţia Partidului Social Democrat. Ei, în partid, au decis că nu mai pot lucra cu domnul Bolojan. E decizia dânşilor, doar că am ajuns în această situaţie foarte complicată, din care nu este uşor să ieşim”, a adăugat Tanczos Barna.

Formarea noului guvern va dura săptămâni

Vicepreşedintele executiv al UDMR a reiterat că, în mod sigur, va fi nevoie de câteva săptămâni pentru formarea unui nou guvern şi că procesul nu se va încheia "de azi pe mâine".

„Va dura săptămâni, cu siguranţă. Nu se va termina de azi pe mâine, sper să nu fie luni. Teoretic, cele 45 de zile sunt la dispoziţia guvernului interimar. Nu e de dorit să dureze foarte mult, dar situaţia este foarte complicată. Nu avem astăzi, de exemplu, o soluţie de majoritate cristalizată”, a mai spus vicepremierul Tanczos Barna.

Viceprim-ministrul şi ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, a participat miercuri la Târgul de Produse Tradiţionale organizat în curtea MADR.