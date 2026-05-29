El apreciază că ”este important că România a răspuns într-un mod principial, rapid şi ferm la cele întâmplate”.

”Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României”, anunţă preşedintele ucrainean.

"Am vorbit cu Nicuşor Dan, Preşedintele României. În numele tuturor ucrainenilor, mi-am exprimat sprijinul pentru România şi le-am urat însănătoşire grabnică celor răniţi în atacul cu dronă rusească de aseară asupra unui imobil rezidenţial din Galaţi. Este important că România a răspuns într-un mod principial, rapid şi ferm la cele întâmplate", a scris, vineri seară, pe Facebook, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Acesta anunţă că Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, deoarece România a ajutat constant Ucraina pentru a se apăra împotriva atacurilor ruseşti.

"De aseară, armata noastră a fost în contact şi am discutat acum despre o coordonare suplimentară la nivelul echipelor noastre. Vom rămâne în comunicare constantă cu România şi vom continua să lucrăm împreună pentru a proteja vieţi de orice potenţiale ameninţări ruseşti", a mai transmis Zelenski.

Anterior, şi preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a discutat cu Zelenski.