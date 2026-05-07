Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a postat, joi, pe Facebook, un mesaj intitulat „PENTRU LIBERALI”.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani. Am trecut prin bune şi rele. M-am bucurat de victoriile obţinute şi de reuşitele primarilor noştri. M-au întristat eşecurile şi deciziile greşite. Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie”, a scris Bolojan.

El adaugă că a asistat în ultimii ani „la multe dintre deciziile complicate ale PNL”.

„Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante. Prima: anul 2021, şedinţa conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulţi absenţi. Preşedintele de atunci al PNL, Florin Cîţu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianţei cu PSD. Cine este pentru? Puţini ridică mâna, ruşinaţi. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puţini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deşi majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîţu trage concluzia că diferenţa dintre cei prezenţi şi cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianţa cu PSD. Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza”, susţine preşedintele PNL.

Potrivit acestuia, după respectiva decizie „apele s-au amestecat şi s-au tulburat”: ”Ceea ce a urmat şi unde ne-au dus aceste decizii, la sfârşitul anului 2024, se ştie. Ne-a trecut glonţul pe la ureche...”.

Potrivit lui Bolojan, a doua decizie relevantă a PNL a fost luată marţi seară, după votul de la moţiunea de cenzură.

„După avertizarea dată PSD că duce ţara într-o criză şi că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de preşedinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliţie cu ei şi intrarea în opoziţie. După o dezbatere cu replici şi argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâştigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat. Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri. PNL şi-a recâştigat cu această decizie ceea ce nicio funcţie şi niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiţie să recâştigăm încrederea românilor”, a mai scris Bolojan.

El avertizează că „nu va urma o perioadă uşoară şi că nu există rezultate fără efort, fără echipă şi fără depăşirea unor greutăţi”.

„Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun. Voi lucra, împreună cu toţi colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care îşi pun speranţa mai mulţi români şi care poate contribui cu adevărat la modernizarea României. Un partid care poate greşi, dar care nu îşi abandonează niciodată ţara. Un partid care nu fuge în faţa responsabilităţii. Un partid care înţelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligaţia de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung. Cu seriozitate. Cu decenţă. Cu credinţă. Cu respect pentru muncă, pentru libertate şi pentru demnitatea oamenilor”, adaugă preşedintele liberalilor.

Acesta susţine că „Partidul Naţional Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României”.

Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

„Prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a declarat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.