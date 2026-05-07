Nava, care îi transportă pe pasagerii rămași, se îndreaptă spre Insulele Canare, în Spania, iar sosirea acesteia este atent monitorizată de autorități.

Doi pasageri aflați în stare gravă, evacuați de pe vas, au ajuns în Olanda pentru tratament, a anunțat joi operatorul navei, Oceanwide Expeditions. Un al treilea evacuat, care potrivit companiei nu prezintă în prezent simptome, primește de asemenea îngrijiri medicale în Olanda, scrie CNN.

Persoanele evacuate sunt un cetățean britanic, un german în vârstă de 65 de ani și un membru olandez al echipajului, în vârstă de 41 de ani. Trei persoane – un cuplu din Olanda și un cetățean german – au murit după plecarea navei din Argentina, luna trecută.

O angajată a KLM, suspectă

Un purtător de cuvânt al guvernului olandez a declarat pentru CNN că o femeie s-a prezentat la un spital din Amsterdam pentru teste, după o posibilă expunere legată de navă. Presa olandeză a relatat că aceasta este membră a echipajului companiei aeriene KLM și a intrat în contact cu o femeie olandeză de 69 de ani care a murit luna trecută în Africa de Sud.

Focarul a fost asociat cu tulpina Andes a hantavirusului, un virus rar, dar potențial grav, care în anumite cazuri se poate transmite între oameni prin contact apropiat. Autoritățile sanitare sud-africane au anunțat că testele de laborator au identificat tulpina Andes în două cazuri confirmate legate de navă, potrivit Reuters, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Miercuri, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că un pasager care s-a întors în Elveția după ce a părăsit nava a fost testat pozitiv și este tratat la Zurich.

„Pacientul răspunsese la un e-mail trimis de operatorul navei, prin care pasagerii erau informați despre incidentul medical”, a spus acesta.

În Marea Britanie, Agenția pentru Securitate Sanitară a anunțat că doi cetățeni britanici care au părăsit nava mai devreme în timpul călătoriei stau izolați la domiciliu ca măsură de precauție, după o posibilă expunere.

Între timp, autoritățile sanitare din Statele Unite monitorizează trei persoane care au coborât anterior de pe navă și s-au întors acasă. Oficialii din statul Georgia au precizat că doi rezidenți sunt sub observație și nu prezintă simptome, iar autoritățile sanitare din Arizona au anunțat că o altă persoană este, de asemenea, asimptomatică. MedPageToday a relatat că alți pasageri americani s-au întors în Texas și Virginia.

Riscul unei transmiteri pe scară largă

Situația a atras atenția internațională după ce pasagerii au debarcat și s-au dispersat în mai multe țări înainte ca amploarea focarului să fie pe deplin înțeleasă, ceea ce a dus la comparații cu primele zile ale pandemiei de COVID-19. Totuși, oficialii din sănătate au subliniat că nu există dovezi privind un risc de transmitere pe scară largă.

OMS a transmis pe rețelele sociale că „lucrează împreună cu țările implicate pentru sprijinirea anchetelor epidemiologice internaționale, astfel încât persoanele posibil expuse să fie monitorizate, iar răspândirea suplimentară a bolii să fie limitată”.

Între timp, autoritățile din Insulele Canare se pregătesc să primească în acest weekend pasagerii rămași la bordul navei MV Hondius.

După ce muncitorii portuari de pe insula Tenerife au avertizat că nu au primit instrucțiuni clare privind modul în care va fi gestionată nava și măsurile de protecție care vor fi aplicate, autoritățile din Insulele Canare au anunțat joi că vasul va ancora în larg, fără a acosta în port. Pasagerii vor fi transportați într-o zonă securizată a portului, înainte de a fi transferați direct la aeroport pentru repatriere, potrivit președintelui regional Fernando Clavijo și ministrului Sănătății, Mónica García.

Nava urmează să ajungă duminică în Tenerife.