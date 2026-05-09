„Cred că Proiectul Libertate este o iniţiativă bună, dar consider că avem şi alte modalităţi de a acţiona. S-ar putea să revenim la Proiectul Libertate dacă lucrurile nu evoluează aşa cum trebuie, dar ar fi vorba de un «Proiect Libertate plus», adică Proiectul Libertate, plus alte măsuri”, a spus Trump în timp ce părăsea Casa Albă.

Operațiunea este un efort de „restabilire a libertăţii de navigaţie”

Comandamentul Central al SUA a anunţat operaţiunea duminică, numind-o un efort de „restabilire a libertăţii de navigaţie” în Strâmtoarea Ormuz.

Detaliile nu erau clare, dar un oficial american a spus la momentul respectiv că nu era vorba de o misiune de escortă.

Operațiunea a fost suspendată de Trump

Trump a suspendat însă brusc operaţiunea marţi, afirmând într-o postare pe Truth Social că s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcţia unui acord pentru a pune capăt războiului care a paralizat traficul în strâmtoare.

El a spus la momentul respectiv că pauza va dura „o perioadă scurtă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”.

Nu s-a ajuns la un astfel de acord, iar SUA aşteaptă o nouă propunere din partea Iranului.