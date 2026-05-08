'Noi am neglijat ani de zile privilegiul Strâmtorii Ormuz. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o oportunitate la fel de preţioasă ca şi o bombă atomică', a afirmat Mohammad Mokhber, consilier al Ghidului suprem Mojtaba Khamenei, într-un video difuzat de agenţia iraniană Mehr.

'A avea în mâinile tale o poziţie ce permite influenţarea economiei mondiale printr-o singură decizie este o oportunitate majoră', a comentat el, promiţând că nu vor fi pierdute 'în niciun caz câştigurile acestui război'.

El a evocat posibilitatea de modificare a regimului juridic al strâmtorii 'în temeiul dreptului internaţional' sau, la nevoie, 'bazându-ne pe dreptul nostru naţional'.

Întrebat cu privire la Emiratele Arabe Unite, aliate ale Washingtonului care declară că sunt în continuare atacate de Iran, Mokhber a spus: 'Au fost pedepsiţi şi vor fi şi mai mult'.

'Nu au încetat să clameze că ţara lor este un refugiu sigur pentru investiţii, dar astăzi asistăm la cea mai mare fugă de capitaluri din această ţară', a declarat consilierul iranian.