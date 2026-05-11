Ne uităm la copii și adolescenți. Și facem diferența între... plictiseală și o criză așa numită de absență, care este criză epileptică.

Crizele de absență apar cel mai frecvent în copilărie și adolescență. Și seamănă perfect cu plictiseala.

Visează sau nu cu ochii deschiși? Visarea cu ochii deschiși este de obicei cauzată de plictiseală și apare… lent. Vorbiți și veți vedea o reacție, orice reacție este bună.

Dacă însă copilul are o criză de absență, care este o criză epileptică, nu va putea să răspundă în timpul crizei la absolut niciun stimul. Lipsa de atenție apare brusc și nu poate fi întreruptă, ne spun medicii.

Cristina Moțoescu medic primar neurologie pediatrică: ”Îţi dai seamă la un adolescent care rămâne cu ochii în tavan că nu-l interesează și dacă al iei un pic mai tare rectionează imediat, fața de un copil care face o absență”.

Crizele de absentă sunt crize epileptice care cuprind, dintr-odată, tot creierul. EEG se numeşte investigația care arată ce se întâmplă în creier, în timpul crizei.

Cristina Moțoescu medic primar neurologie pediatrică: ”Sunt mulți dintre ei care pierd la școală. Și îi întreb? Ţi-ai recitit vreodată notițele de la școală? Da, dar să știți că nu mai înțeleg mare lucru pentru că sunt fragmente care lipsesc. El, în timpul astă, avusese câte o absență de 2 secunde, 3 secunde și dintr-o propoziție lipsesc cuvinte și poți să își dai seama că acel copil a avut mai multe manifestări”.

Crizele de absență reacționează la medicamente.

Cristina Moțoescu: ”Terbuie tratament pt ca fără tratament riscul de recidivă la unele dintre ele există şi de asta e recomandat mai ales la adolescenți, mai ales în perioada asta: <De ce eu?>. De ce să iau eu medicația? Încercăm să le explicăm că lucrurile, ca să intre în normal, trebuie medicație, dar viața lor e viaţa normală după aceea!”

Crizele de absență sunt un tip de criză epileptică generalizată. Înseamnă o turbulență în activitatea electrică din întregul creier.