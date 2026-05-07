Autoritățile au emis alerte de securitate aeriană pentru districtele Balvi, Ludza și Rēzekne, aflate la granița cu Rusia, iar locuitorii au primit mesaje de avertizare pe telefoanele mobile în cursul dimineții.

Forțele armate au anunțat în jurul orei 5:30 că cele două drone au căzut pe teritoriul Letoniei, iar echipe ale armatei, poliției și pompierilor intervin la fața locului, scrie presa letonă.

Dronele au intrat în spațiul aerian leton din direcția Rusiei, însă autoritățile subliniază că acest lucru nu înseamnă neapărat că aparatele aparțineau Moscovei. În incidente similare din trecut, s-a stabilit că unele drone erau ucrainene și participau la atacuri asupra infrastructurii rusești din zona Golfului Finlandei.

Una dintre drone s-ar fi prăbușit în orașul Rēzekne. În jurul orei 3:30, poliția a fost alertată în legătură cu fumul observat la un depozit de petrol de pe strada Komunāla. Primele informații indică faptul că o dronă ar fi căzut în zonă.

Pompierii au precizat că, la sosirea echipajelor, flăcările nu mai erau vizibile, însă s-a intervenit pentru răcirea unuia dintre rezervoarele de combustibil. Verificările efectuate cu camere termice nu au indicat temperaturi ridicate.

Zona a fost izolată de poliție, iar ancheta este în desfășurare.

Nu este primul incident de acest fel. Pe 3 mai, autoritățile letone au emis avertizări similare în mai multe regiuni din estul țării, pe fondul unui atac ucrainean asupra unor terminale petroliere rusești. De asemenea, pe 25 martie, o dronă venită dinspre Rusia s-a prăbușit și a explodat în districtul Krāslava. Ulterior, autoritățile au confirmat că era vorba despre o dronă ucraineană implicată într-o operațiune coordonată împotriva unor ținte rusești.

Mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia, Estonia şi Lituania la sfârşitul lui martie, reaminteşte Reuters. Vehiculele aeriene fără pilot fuseseră probabil lansate de ucraineni împotriva unor ţinte din Rusia.

Cele trei republici baltice, membre ale NATO, nu au permis niciodată utilizarea spaţiilor aeriene sau a teritoriilor lor pentru atacuri cu drone împotriva Rusiei, au anunţat miniştrii de externe de la Riga, Tallinn şi Riga în aprilie.