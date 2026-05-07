Plantele sunt alese pentru a rezista la căldură, poluare și spațiile limitate din oraș. Dar specialiștii recomandă, în mare parte, specii locale care fac mai bine față acestor condiții.

Mii de arbori, arbuști și plante perene au fost sădite în aceste zile în zonele centrale din Capitală, în parcuri și lângă bulevarde.

Turist: „Am văzut mai mulți copaci aici decât în Paris, poate și pentru că sunt în vacanță. Natura e frumoasă aici.”

Andreea Răducu Lefter, președinte al Asociației Peisagiștilor din România, filiala București-Ilfov: „Speciile care trăiesc în România, stejar, tei, plop, hibiscus, toate acestea rezistă și sunt potrivite spațiului public, cu condiția ca ele să fie plantate corect. Există mesteceni care sunt invazivi.”

În multe orașe europene, aceeași specie nu depășește 10% din totalul arborilor, pentru a preveni pierderi masive, în cazul apariției unor boli. Acest lucru a început să fie luat în considerare și de autoritățile de la noi.

Mădălina Stancu, directorul de mediu al Primăriei Sectorului 2: „Sunt atent selectate în funcție de reziliența la condițiile climatice urbane și rolul peisagistic. Programul include arbori precum frasin, tei, arțar, salcâm, catalpa și platan, dar și specii ornamentale și rășinoase veșnic verzi.”

Autoritățile aleg arbori rezistenți

Specialiștii atrag atenția că nu doar selecția plantelor e importantă, ci și întreținerea lor, pentru a evita pierderile din anii trecuți.

Diana Culescu, arborist: „Să ne punem problema cu ce se întâmplă în perioada de instalare, adică minimum 2 ani după ce plantele au fost puse în teren, pentru asta nu se asigură niciodată fonduri.”

În Sectorul 2, autoritățile spun că vor fi peste 40.000 de arbori și arbuști noi, până la finalul anului. Iar în Sectorul 3 au fost plantați deja peste 30.000 de copaci.