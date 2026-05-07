Cunoscut sub numele de „Arca lui Noe”, spațiul, care funcționa fără autorizație, adăpostea peste 550 de animale și păsări - inclusiv specii exotice și exemplare aflate sub regim special.

Alarma s-a dat în jurul orei 13, când focul a cuprins câteva spații administrative și o hală în care era adăpostit singurul ligru din țară - o încrucișare dintre leu și tigru - aflat sub tratament.

Proprietarul, un bărbat de 62 de ani, s-a intoxicat cu fum în încercarea de a salva animalul și a fost transportat la spital.

Gabriel Gaspar, medic veterinar: „Ligrul era de foarte mult timp sub tratament, de aproximativ două luni de zile. Spațiul lui a fost limitat în acel adăpost, în acel grajd, pentru că acolo era locul unde puteam să îl ținem fără să își provoace și alte răni. Nu se putea ridica și nu se putea deplasa.”

Pe lângă exemplarul valoros, în incendiu a pierit din cauza fumului și un fazan, care se plimba liber printre cuști. Lupta cu flăcările a durat patru ore. Pe lângă pierderile de vieți au fost și pagube materiale.

Au ars 800 de metri pătrați de construcții din lemn și beton, lăzi frigorifice și alte bunuri, iar trei tone de hrană pentru animale nu mai pot fi folosite.

Sublocotenent Gabriel Radu, ISU Suceava: „A fost identificat un incendiu, care ardea generalizat, la nivelul unei cabane și la nivelul unor spații administrative corp comun, cu pericol de propagare la alte spații corp comun cu acestea.”

Menajeria nu avea autorizație de funcționare. În paralel cu ancheta deschisă de poliție, Garda de Mediu cercetează dacă animalele trăiau în condiții corespunzătoare și dacă erau respectate normele de siguranță.

Gheorghiță Mândruță, comisar șef Garda de Mediu Suceava: „Unele dintre ele fiind pe lista CITES, animale, păsări cu un regim special. Interesul nostru era dacă sunt, au fost într-un pericol imediat sau dacă sunt într-un pericol imediat. Deocamdată, la acest moment, nu se pune problema relocării vreunui animal de aici.”

Pompierii spun că incendiul a pornit de la un scurtcircuit la instalația electrică.