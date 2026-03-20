Nava s-a dus la fund, în câteva minute, la 26 de metri adâncime. Trei marinari sunt dispăruți, iar căutările sunt blocate, pentru că marea este agitată. Investigatorii încearcă să înțeleagă, cum a fost posibil acest dezastru și urmează să verifice înregistrările audio din timpul manevrelor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

„Au murit. Nu e nimeni. Nu e nimeni în barcă. Ce au făcut copiii ăștia?”, a relatat unul dintre martori.

Sunt imagini cutremurătoare surprinse la scurt timp după ce remorcherul Astana a început să se scufunde. Tot ce se mai vede la suprafața mării este pupa remorcherului - partea din spate a navei - care coboară lent.

Dialog martori:

-Aveți cu ce să balizați? Poziția? Oh. Mai întâi oamenii, dup-aia.

-Nu e niciunul. N-a ieșit nimeni.

-Cum mă, n-au ieșit din comandă?

-Nu, i-a prins, e ceva lângă acolo. E un colac de salvare. Nu sunt copiii ăștia? Măi, niciunul (plânge)”.

Trei oameni sunt în continuare dispăruți. Pentru a doua zi consecutiv, căutările au fost suspendate. Valurile și vântul au făcut imposibilă intervenția scafandrilor militari.

Irina Dițu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române: „În portul Midia au fost suspendate toate manevrele. Intervențiile vor fi reluate atunci când condițiile vor permite desfășurarea acestora în siguranță”.

Marilena Dulamă, meteorolog la Centrul Meteo Dobrogea: „Este în vigoare o avertizare de Cod galben de vânt, 50 - 60 km pe oră. Prin urmare, marea va fi agitată în continuare, gradul 3-4 la coastă. Valuri de la 0,5 și până la 2,5 metri”.

Dincolo de operațiunile de căutare, ancheta penală se concentrează pe reconstituirea exactă a manevrelor făcute de fiecare dintre ambarcațiunile implicate în incidentul naval. Se caută răspunsuri - cine poartă răspunderea și ce a determinat scufundarea navei?

Corespondent PRO TV: „Potrivit unor surse apropiate anchetei vor fi audiați și membri echipajului petrolierului pentru că sunt considerați martori-cheie în acest dosar. În paralel se fac cercetări pentru a se stabili dacă au fost sau nu încălcate normele privind siguranța navigației. După ce va fi scos remorcherul din apă va fi dus la expertiză pentru a se stabili cu exactitate cauzele accidentului naval”.

La anchetă participă și specialiști ai Autorității Navale Române. Verificările vor include și petrolierul alături de care remorcherul efectua manevrele în momentul tragediei.

Corespondent PRO TV: „Petrolierul se află în rada exterioară a Portului Constanța și deocamdată nu a început operațiunea de descărcare. Anchetatorii vor verifica dacă nava are camere de supraveghere care să fi surprins momentul accidentului. În plus vor fi verificate și înregistrările audio cu discuțiile din timpul manevrelor.”

Experții în navigație maritimă încearcă să reconstruiască scenariul accidentului. Responsabilitățile sunt împărțite între pilot, comandant de petrolier, comandant de remorcher și echipaje.

Adrian Mihălcioiu, inspector al Federației Internaționale în Transporturi Maritime: „Pilotul navei este la bord. El face manevrele de pilotaj. Comandantul navei petroliere este cel responsabil de toate aceste manevre, comandantul remorcherului este și el responsabil. Și, în plus de asta, echipajul remorcherului, echipajul navei, cei de la pupă care au dat remorca, de pe remorcar care au primit remorca.”

Toți membrii echipajului remorcherului aveau experiență. La momentul scufundării, pe mare era furtună de gradul 3, cu rafale de vânt de până la 70 de kilometri pe oră.

Sergiu Floca - pilot de remorcher maritim - a încercat să ofere pentru reporterii noștri o explicație tehnică detaliată a ceea ce s-ar fi putut întâmpa în acele minute fatale.

Sergiu Floca, pilot de remorcher maritim: Remorcherul, pupa, dacă se leagă de navă este supus atât curenților, cât și valurilor. La asta se mai adaugă inerția navei care dacă vântul nu este corespunzător poate face ca remorcherul să se apropie periculos de navă.

Reporter: Remorcherul a rămas fără motoare, fără putere în motoare...

Sergiu Floca: Nu văd o explicație decât ieșirea propulsoarelor din apă cea ce înseamnă ca nava să fie tractată excesiv de puternic cu o forță foarte mare.

Cei doi marinari care au fost recuperați din mare vor fi înmormântați sâmbătă.

Sorin Tufan, căpitanul remorcherului și fost fotbalist, și Claudiu Safar, în vârstă de 44 de ani, vor fi conduși pe ultimul drum de rude și apropiați.