Expoziţia, unul dintre cele mai mari evenimente artistice şi culturale din lume, va fi deschisă vizitatorilor până pe 22 noiembrie.

Conflictul legat de participarea Rusiei şi a Israelului a provocat săptămâna trecută demisia juriului, iar Leul de Aur nu va fi acordat anul acesta - un lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată de la fondarea evenimentului, în 1895.

Premiile vor fi acum acordate la finalul evenimentului, însă nu în urma deciziei juriului, ci a votului publicului.

Vineri, circa 2.000 de persoane au protestat împotriva participării Israelului, din cauza situaţiei din Fâşia Gaza. Poliţia a împins adunarea de manifestanţi cu bastoane şi cu scuturi.

Potrivit presei italiene, 20 de pavilioane naţionale au rămas închise după ce personalul acestora a refuzat să lucreze în semn de protest faţă de participarea Israelului.

Jurnaliştii şi criticii de artă au avut parte de un preview al expoziţiei înainte de deschiderea pentru public.

Bienala din anul acesta a fost marcată şi de decesul, în 2025, al curatoarei Koyo Kouoh, care fusese numită directoare artistică a ediţiei din acest an. Curatoarea a murit în urma unui cancer, la vârsta de 57 de ani.