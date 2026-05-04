Ministrul sud-coreean al afacerilor externe a declarat luni că, în momentul exploziei, la bordul navei se aflau 24 de persoane.

Un purtător de cuvânt al companiei sud-coreene de transport maritim HMM a declarat pentru Reuters că a izbucnit un incendiu în sala motoarelor uneia dintre navele sale de transport marfă în Strâmtoarea Ormuz, precizând că se fac încă investigaţii pentru a stabili cauza incendiului. Acesta a precizat că nu au fost semnalate victime sau răniţi.

Anterior, Coreea de Sud declarase că verifică informaţiile potrivit cărora o navă sub pavilion sud-coreean ar fi fost atacată în strâmtoarea Ormuz, conform unui articol publicat de agenţia Yonhap.