Ministrul Finanțelor spune că autoritățile încearcă să calmeze piețele și să redea încrederea investitorilor, după semnalele de îngrijorare venite din partea agențiilor de rating.

Cu toate acestea, presiunea pe cursul valutar poate duce la scumpiri și la rate mai mari pentru creditele în valută.

Moneda națională s-a apreciat ușor față de euro, după ce cursul a atins un maxim istoric. Potrivit BNR, un euro a fost cotat la 5 lei și 26 de bani. Leul s-a întărit ușor și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 47 de bani.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că autoritățile încearcă să liniștească piețele, după avertismentele venite din partea agențiilor de rating.

Alexandru Nazare: ”Trebuie să transmitem pe baza acestor date semnale de încredere, în această perioadă este cea mai bună strategie. Evident, turbulențele politice de orice natură afectează, pun o presiune asupra cursului - creditele în valută sunt afectate, sunt și presiuni inflaționiste. Companiile care importă bunuri, care se bazează pe importuri de bunuri, au de suferit prin prisma creșterii prețurilor”.

Oficialul a explicat că Banca Națională intervine pe piață atunci când este necesar, iar BNR a folosit din rezervele valutare pentru a apăra leul. Evoluția cursului vine pe fondul unui consum mai scăzut.

Vânzările din magazine au scăzut în martie cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a început din august și a continuat până în această primăvară, cele mai slabe luni au fost ianuarie și februarie. Oamenii au cumpărat mai puțin, mai ales produse nealimentare, unde scăderea a fost de peste 7%. Și cumpărăturile de alimente au scăzut cu 3%, pe fondul inflației.

Consumul mai mic a dus la scăderea importurilor, ceea ce provoacă o reducere a deficitului comercial

Singurul segment în creștere a fost cel al carburanților. În martie, consumul a urcat cu 4%, după scumpirea combustibililor și tensiunile provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz au creat panică, iar oamenii au făcut provizii.

Pe de altă parte, un consum mai mic și o scădere a importurilor duc la reducerea deficitului comercial, adică a diferenței dintre cât importăm și cât exportăm.

Bogdan Chirițoiu, președinte Consiliul Concurenței: ”Faptul că e o îngustare a deficitului comercial e un lucru bun pentru economia noastră. Într-o anumită măsură, deprecierea care ajută la scăderea importurilor și susține exporturile, are și efecte pozitive”.

Economiștii spun că statul trebuie să meargă mai departe cu reformele.

Carmen Micu, director executiv Envisia: ”Riscul cel mai mare este instabilitatea, instabilitatea care nu se sesizează poate la nivel micro, noi suntem oameni și când ne intoarcem acasă seară ne uităm pe factura de lumină, factura de la telefon, lucrurile aceste ne afectează”.

În același timp, prioritatea noului guvern ar trebui să fie atragerea de fonduri europene. Pentru moment, autoritățile dau asigurări că nu există probleme în accesarea banilor europeni.